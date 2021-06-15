Его планируют производить в кооперации с иностранными компаниями.

Международная компании ACE во время Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность – 2021», проходящей в Киеве, представила высокоскоростной военный беспилотный аппарат ACE ONE.

Как отметил главный конструктор и руководитель проекта Александр Лось, беспилотник разработан на основе новейших технологий Stealth и имеет плоское крыло, благодаря чему его сложно вычислить. Его скорость приближена к сверхзвуковой и составляет 1000 км/ч.

«Мы не говорим, что мы полностью невидимы, на сегодняшний день непрофессионально так утверждать, но мы создаём все предпосылки, чтобы снизить радиозаметность летательного аппарата», - сказал он.

По словам Лося, дрон разработан с прицелом на то, чтобы стать элементом противовоздушной обороны государства и уничтожать беспилотники противника.

«Мы не пытаемся завоёвывать преимущество в воздухе и не пытаемся вступать в воздушный бой с пилотируемыми летательными аппаратами наших ближайших вражеских соседей», - сказал он.

Над разработкой летательного аппарата работали 25 отечественных конструкторов. Так как авиационные и композиционные материалы для дрона в Украине не производят, его производство будет подразумевать международную кооперацию. Для готового прототипа нужно еще около 30 месяцев.

«Когда мы говорим о наших будущих партнёрах, то мы рассматриваем страны неавторитарных режимов. Это – Польша, Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Израиль, Южная Корея, Индия. Это те страны, с которыми мы уже начали сотрудничать и планируем продолжать работать», - сказал руководитель проекта.

Выставка "Оружие и безопасность"

«Оружие и безопасность» - ежегодная выставка, проходящая в Киеве, на которой демонстрируются вооружение и военная техника для армии и правоохранительных органов.

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Автор: Дмитрий Шварц