Беспилотник MQ-25 компании Boeing впервые в истории заправил в воздухе самолет – истребитель ВМС США.
Об этом сообщается на сайте компании.
Испытательный полет с дозаправкой провели 4 июня.
В ходе полета тестовая модель беспилотника MQ-25 выдвинула шланг, к которому присоединился истребитель F/A-18, и перекачала топливо в баки самолета.
Сообщается, что во время дозаправки воздушные судна находились на расстоянии около 6 метров. До успешного выполнения этой задачи беспилотник совершил 25 тестовых полетов.
Как говорится в сюжете ТСН, это первый подобный эксперимент. Готовились к нему несколько лет, потратили почти 10 миллиардов долларов.
«После успешной дозаправки испытания теперь переходит на финишную прямую», – говорится в сюжете.
Отмечается, что через три года несколько таких беспилотников должны получить Военно-морские силы США.
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