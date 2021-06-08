К эксперименту готовились несколько лет.

Беспилотник MQ-25 компании Boeing впервые в истории заправил в воздухе самолет – истребитель ВМС США.

Об этом сообщается на сайте компании.

Испытательный полет с дозаправкой провели 4 июня.

В ходе полета тестовая модель беспилотника MQ-25 выдвинула шланг, к которому присоединился истребитель F/A-18, и перекачала топливо в баки самолета.

Сообщается, что во время дозаправки воздушные судна находились на расстоянии около 6 метров. До успешного выполнения этой задачи беспилотник совершил 25 тестовых полетов.

Как говорится в сюжете ТСН, это первый подобный эксперимент. Готовились к нему несколько лет, потратили почти 10 миллиардов долларов.

«После успешной дозаправки испытания теперь переходит на финишную прямую», – говорится в сюжете.

Отмечается, что через три года несколько таких беспилотников должны получить Военно-морские силы США.

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Автор: Катерина Шварц