В Краматорске Донецкой области трагически погиб украинский военный. Произошло это в результате взрыва самодельного взрывного устройства, рассказал военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

В своем Телеграм-канале он отметил, что, по версии следствия, погибший военный приобрел на рынке павербанк по выгодной цене. Защитник решил подзарядить устройство в машине, после чего раздался взрыв.

Украинский специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что создание "мины" из любого бытового прибора, к которому подается питание, – это "простейшая диверсия".

"Для этого противник берет что-либо, куда подается питание, подключает туда детонатор (например КД-8 или ЭД) и забивает внутрь пластид. Подали питание – детонатор взорвался. Изделие уровня 3 класса школы", – пояснил он в своем Телеграм-канале.

"Флеш" рассказал, что такими приборами могут быть радиостанция, аккумулятор, павербанк, ноутбук, WiFi-роутер:

"Тонкий телефон и планшет считаю более редкой угрозой, потому что стандартный детонатор не влезает. Я все подобные незнакомые вещи (если очень надо) включаю через длинный удлинитель, а изделие накрываю бронежилетом".

