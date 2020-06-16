Уничтожение российского снайпера на Донбассе попало на видео

В результате удара был уничтожен российский снайпер.

Украинские воины уничтожили российского снайпера на Донбассе. Этот момент попал на видео.

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Соответствующую запись опубликовал на своей странице в Facebook бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, спрятавшийся в здании", - пишет он в комментарии к видео.

Ранее украинские воины мощным ударом полностью уничтожили склад боеприпасов террористов на Донбассе.

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