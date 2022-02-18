Вице-премьер отметила, что Украина создаст надлежащие условия для жителей временно оккупированных территорий.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина не является врагом для мирных жителей ОРДЛО, враг Украины - это российский оккупант.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге относительно ситуации на Донбассе.

"Украина не является врагом для мирных жителей ОРДЛО, потому что это наши люди. Наш враг - это российский оккупант", - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что Украина четко отличает то, что происходит сегодня на временно оккупированных территориях.

"Мы видим как российские оккупанты нагнетают ситуацию, создают информационный фон, по которому начинаются панические настроения. И мы понимаем, что в этом есть большой смысл, который закладывает Российская Федерация", - подчеркнула министр.

Она призвала жителей оккупированных территорий ехать на подконтрольную Украине территорию.

"Поезжайте к нам, найдите способ пересечь КПВВ или другим способом. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия, чтобы вы имели, где жить, что есть, и чувствовали, что вы не одни", - подчеркнула Верещук.

По ее словам РФ хочет "расшатать" ситуацию и заставить Украину идти на уступки.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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