В частности обучение во Франции продолжаются дольше, чем в других европейских странах.

На востоке Франции в неизвестном городе проходят учения для украинских военных. Армия страны играет роль врага и тренирует более 2 тысяч украинских солдат, чтобы сформировать базу общевойсковой бригады, которая будет готова к развертыванию на фронте, пишет The Economist.

Об этой идее рассказал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Париж. Уже с конца сентября французские военно-воздушные силы начали учения для украинских бойцов.

"С тех пор они тренируются на французском оборудовании, включая гаубицы "Цезарь" и противотанковые управляемые ракетные комплексы "Милан", а также участвуют в полевых учениях на уровне батальонов. Мужчины в возрасте от 25 до 45 лет; 90% из них - недавно призванные на военную службу", - рассказывают в материале.

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Директор военной базы, полковник Гийом говорит, что эта программа подготовки стала "значительным сдвигом" по сравнению с теми, что уже есть во Франции и других странах Европы. В частности в рамках тренировочной миссии ЕС такая программа была разработана вместе с украинскими инструкторами.

"Девять недель практической подготовки - это дольше, чем стандартная пятинедельная программа, используемая британской армией в Восточной Англии в рамках операции "Интерфлекс", в которой уже прошли подготовку 45 000 украинцев", - уточнили в The Economist.

В издании добавили, что нововведением является решение тренировать, доставлять и оснащать бригаду европейскими силами. Также к 1500 солдат, которые уже прошли подготовку в Украине, присоединится новая бригада "Анна Киевская", которая будет состоять из двух командных пунктов, трех пехотных батальонов и подразделений полного материально-технического обеспечения.

В то же время 14 ноября министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первый грузовой поезд с первой партией из 100 бронемашин для бригады скоро отправится из Франции в Украину.

"Бригада также получит гаубицы "Цезарь", системы ПВО ближнего радиуса действия, противотанковые ракетные комплексы и другое оборудование, которое украинцы будут знать, как использовать и обслуживать. Отдельно в новом году в Украину прибудут французские истребители Mirage 2000, которые адаптируются для несения французских крылатых ракет SCALP", - добавили в издании.

Лекорню считает, что такая новая схема подготовки может помочь обеспечить более тактическую отдачу на фронте.

В свою очередь полковник Филипп отметил, что французским военным пришлось адаптировать схему к меняющейся ситуации на фронте. В частности они сделали более широкие окопы, чтобы они соответствовали тем, которыми пользуются украинцы.

Также украинские бойцы попросили уделить больше внимания для работы с дронами и навыков по обороне.

Кроме того, французские военные инструкторы уверяют, несмотря на то, что в Украине есть проблемы с призывом мужчин в армию, эти солдаты, которые проходят обучение во Франции являются мотивированными.

"Они учатся вдвое быстрее, чем наши новобранцы", - подчеркнул один из инструкторов.

Обучение украинских военных - последние новости

Ранее украинский командир, полковник Евгений "Адам" Межевикин раскритиковал обучение военных в Украине. По его словам, в украинских военных академиях изучают опыт войны на Донбассе и полномасштабного вторжения РФ, однако этому учат специалисты, которые не имеют боевого опыта. Также он отметил, что существует много преград за рубежом во время обучения, которые не дают возможности провести такую подготовку, как в Украине.

В то же время военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" считает, что бойцов за рубежом не могут так подготовить к войне, как это делают украинские инструкторы с боевым опытом.

"Скорее всего, государство это делает (отправляет на обучение за границу) для того, чтобы разгружать непосредственно учебные центры, которые есть у нас в стране, потому что у них также не неограниченные возможности в этой работе", - объяснил он.

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