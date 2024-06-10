Он подчеркнул, что есть базисные вещи, которые могут предоставлять за рубежом, и они всегда почти везде одинаковы.

За рубежом не смогут предоставить такой уровень общевойсковой подготовки, который предоставляют наши инструкторы с боевым опытом. Об этом заявил в интервью Украинской правде военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток".

"Надо смотреть в корни этого всего. Я не буду в какие-то там большие перспективы заходить, буду смотреть на своем уровне. В целом есть проблема в том, что нам нужно менять предвоенную агитацию для того, чтобы люди понимали, куда они на самом деле идут. Надо, чтобы Нацсопротивление и другие организации активно работали над подготовкой молодежи. Но это должно вырабатывать государство со своей стороны. Для того чтобы молодежь, перед тем как пойти в армию, могла получить хоть какое-то понимание, что их там ждет", - заявил он.

По его словам, нужно снижать мобилизационный возраст, потому что молодежь - это те люди, которые действительно будут иметь желание воевать, здоровье и какую-то мотивацию для этого. Но молодежь надо развивать.

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"Относительно проблемы подготовки в войсках в целом - я не могу сказать за другие учебные подразделения, могу сказать только за свое. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшать уровень подготовки. Здесь есть проблема и в каком-то направлении логистики, есть проблема в направлении того, что не хватает инструкторов. Короче, это комплекс проблем, можно отдельную диссертацию писать. Люди, которые проходили обучение, часто жалуются на то, что не хватает БК, а также практических занятий. Вторая проблема - это обучение за рубежом, потому что на самом деле уровень подготовки в разных странах отличается", - отметил боец.

Он подчеркнул, что есть базисные вещи, которые могут предоставлять за рубежом, и они всегда почти везде одинаковы.

"Но если говорить о более расширенной подготовке - именно базовой общевойсковой подготовке, - обучать должны наши инструкторы, которые имеют боевой опыт. Точка. Скорее всего государство это делает (отправляет на обучение за границу) для того, чтобы разгружать непосредственно учебные центры, которые есть у нас в стране, потому что у них также не неограниченные возможности в этой работе", - подчеркнул военный.

По его словам, в любом случае инструктор, который не имеет актуального опыта ведения полномасштабной войны, не может дать тебе хорошие знания.

"И если это за рубежом, неважно где, они не смогут дать тот уровень, который могут дать наши инструкторы с боевым опытом при правильном подходе. Мы ведем боевые действия, мы воюем как государство уже более 10 лет. У нас люди действительно имеют понимание, что такое война, что такое обстрелы, как ведутся бои в посадках, как ведутся бои в городе, какие есть нюансы. То есть это не просто методичка, написанная из того, что мы когда-то там имели. Это актуальный опыт того, что делают русаки, когда они непосредственно работают в городе или в посадках, что делаем мы, какие самые лучшие варианты, как меньше всего шансов погибнуть. Это разношерстная абсолютно тема. Должны, еще раз говорю, обучать наши инструкторы. Не смогут дать иностранные инструкторы такой опыт", - пояснил "Исток".

Кроме того, он добавил, что не хватает БК для учебных центров.

"Я не могу говорить какие-то количества или конкретизировать эту проблему, потому что это больше для служебного пользования данные. Но эта проблема есть, и это уровень непосредственно уже командующего, главкома, им нужно об этом думать", - отметил военный.

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