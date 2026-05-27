Укргазбанк может помочь Фирташу избежать взыскания 4,3 млрд грн, - СМИ

Имущественные права на 4,3 млрд грн могут оказаться под контролем "бизнесмена" Офера Керцнера и фактически вывести из-под удара структуры подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа.

Эти 4,3 млрд грн – не абстрактная цифра. Это долг компании "Хим-Трейд" из орбиты Group DF перед трейдерской компанией "Евроэнерготрейд".

По данным СМИ, в конце 2021 – начале 2022 года предприятиям из орбиты Фирташа был поставлен газ на миллиарды гривен. Оплата за него так и не поступила. Формальным должником стала "Евроэнерготрейд". А ключевым активом для возврата средств стал долг "Хим-Трейда", подтвержденный судами всех инстанций, включая Верховный Суд.

Именно этот актив позволял погасить долг перед государственным Укргазбанком в размере 1,2 млрд грн и требования других кредиторов.

Однако, по данным источников, вместо взыскания средств со структур Фирташа государственный банк движется в направлении передачи этих прав через структуры одиозного бизнесмена Офера Керцнера.

Керцнер публично известен как израильский инвестор, основатель City Capital Group и почетный консул Украины в Иерусалиме. В то же время его имя годами фигурирует в ряде историй с коррупционным шлейфом – First Ukrainian Development / DeVision, "Грааль" в центре Киева, застройка возле метро "Черниговская", дело Steinmetz / Simandou и кейсы вокруг ОПЗ.

Журналисты также связывают Керцнера с орбитой российского криминального авторитета Михаила Черного по прозвищу "Миша-Крыша". В этой же сети фигурирует Вадим Авербух – израильский юрист и бизнес-посредник, который упоминался в контексте схем Eural Trans Gas – RosUkrEnergo, девелоперских проектов и международных контрактов.

По данным издания, именно такие люди годами помогают Оферу Керцнеру в его "делах" и получают максимальную поддержку от руководства государственного банка.

На данный момент история выглядит так: государственный банк получает свои 1,2 млрд грн и якобы защищает государственные интересы. Однако эти интересы странным образом совпадают с интересами Фирташа, который может избежать реального взыскания долга в размере 4,3 млрд грн, в то время как другие кредиторы рискуют лишиться возможности вернуть свои средства.

Вопросы возникают и к вертикали управления Укргазбанком. Исполняющим обязанности председателя правления банка является Родион Морозов. Его брат Александр Морозов – бывший председатель правления Укргазбанка.

По словам собеседников на банковском рынке, этот кейс уже находится в поле зрения правоохранителей и может заинтересовать НАБУ.

