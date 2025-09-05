Этот НПЗ входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

В ночь на 5 сентября подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, по предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Отмечается, что Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Видео дня

Также в Генштабе проинформировали, что подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ. По предварительным данным, есть попадания в командно-штабную машину и пункт управления.

"Кроме того, подразделения Службы безопасности Украины успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БПЛА российских войск в районе временно оккупированного города Луганск. Результат - на объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром", - говорится в сообщении.

Больше новостей об ударах по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа подразделения Сил специальных операций и СБУ нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" (Ленинградская область РФ).

В частности, была поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата. Мощность объекта составляет до 6,9 млн тонн сырья в год.

Морской терминал "Усть-Луга" является одним из ключевых логистических хабов РФ в Балтийском море, который активно используется для экспорта энергоресурсов с привлечением так называемого "теневого флота" в обход международных санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: