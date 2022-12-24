Буданов объяснил, что в Беларуси пока не создана ударная группировка, а учебные лагеря заполнены "мобиками", которых потом отправляют на восток.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время угрозы наступления России из Беларуси нет, но все же нельзя его исключать.

В интервью The New York Times Буданов отметил активность российских и беларусских войск как обычные маневры или уловки, призванные сбить с толку.

"Все это элементы дезинформационных кампаний... Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-либо данные, подтверждающие ее существование", - сказал он.

Долгосрочные риски все же сохраняются. Но, как отмечают журналисты, Буданов подтвердил, что в настоящее время никакие разведданые не указывают на непосредственную угрозу со стороны Беларуси.

Буданов объяснил, что в Беларуси пока не создана ударная группировка, а учебные лагеря заполнены "мобиками", которых потом отправляют на восток.

На полигонах в Беларуси не хватает бронетехники в технически исправном состоянии для проведения атаки.

По словам главы ГУР, российские военные пытались поднять тревогу у ВСУ, перебрасывая личный состав в Беларусь.

Советский Союз использовал аналогичную тактику во время Второй мировой войны, отправляя солдат в поездках на бесполезные направления, чтобы имитировать атаку или отступление, объясняют журналисты.

В Беларуси один поезд с российскими солдатами недавно остановился на полдня у границы с Украиной, а затем вернулся со всеми солдатами, сказал Буданов, назвав это "каруселью".

Наступление России из Беларуси - что надо знать

Россия начала демонстративно стягивать войска на беларусско-украинскую границу в начале декабря. Однако данных о подготовке к крупной операции ВС РФ на севере пока нет.

Институт изучения войны не исключает, что Россия активизировала маневры своих войск в соседней стране, чтобы отвлечь украинские силы от другого готовящегося удара – возможно, в Луганской или Харьковской области. Аналитики оценивают вторжение РФ из Беларуси как маловероятное, но реальное.

Вместе с тем ни в украинском Генштабе, ни в НАТО не сомневаются, что Россия все же сделает попытку еще одного крупного наступления.

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