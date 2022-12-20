На протяжении сегодняшнего дня фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава ВС РФ с беларуских полигонов.

Россиия начала переброску на юг Беларуси техники, которую ранее привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ.

20 декабря в районе 5-и утра с ЖД-станции Полонка отправился эшелон с военной техникой ВС РФ, которая дислоцировалась на полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский рн, Брестская обл), сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

На протяжении дня эшелон прошёл: Берёзу, Жабинку, Дрогичин, Иваново и прибыл в Лунинец (Брестская обл, РБ). На платформах: 23 танка Т-80, 8 бензовозов, 9 грузовиков (Уралы и КамАЗы), 2 пассажирских и 7 грузовых вагонов.

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Помимо этого, 19 декабря на ЖД-станции Заслоново (Витебская обл) осуществлялась погрузка на платформы более 20-и танков и около 16-и Уралов ВС РФ, которые находились на полигоне "Лепельский". Позднее эшелон направился в направлении Орши и ушёл на Осиповичи. Пунктом его назначения, предварительно, является Слуцк (Минская обл), что также значительно ближе к границе с Украиной.

Известно также и про переброску 3-го эшелона с техникой ВС РФ. Утром 20 декабря через Шклов (Могилёвская обл) прошёл эшелон с: 20 БМП-2, 3 бензовоза, 7 Уралов, Мобильный Пункт Управления Связной (МПУС-К) на базе КамАЗ, 4 пассажирских вагона РЖД и 3 грузовых вагона. Он проследовал через: Оршу, Могилёв и Жлобин. В итоге, прибыл в Калинковичи (Гомельская обл). Возможно он продолжит движение ещё южнее.

"На текущий момент существует развилка. Либо технику ВС РФ с полигонов в северной и центральной части страны начинают перевозить в приграничье. Либо технику везут на очередные совместные учения ВС РБ и ВС РФ где-то вблизи границы с Украиной", - сказано в сообщении.

Также там отметили, что количество техники, которое сейчас перебрасывают в приграничье, является небольшим и его точно недостаточно ни для каких наступательных действий.

Возможное наступление с Беларуси: что известно

19 декабря, впервые с 2019 года, российский диктатор Путин посетил с визитом в Минск. Также с ним приехали российские министр обороны Сергей Шойгу и зарубежных дел Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко критические для Украины решения не принимались.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что на на боевое дежурство вышли переданные Россией комплексы С-400 и "Искандер".