В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как низкий, но возможный.

Россия делает видимость к подготовке крупного наступления с территории Беларуси, однако сбрасывать со счетов этот вариант тоже не стоит.

Как пишет Институт изучения войны, РФ занята демонстрацией "признаков" к такой подготовке: накануне Беларусь показательно заявляла о развертывании полевых госпиталей на своей территорией.

Полевые госпитали, отмечают аналитики, являются сухим фактом подготовки к наступлению. СМИ наблюдали активность передвижения медтехники в Беларуси накануне вторжения 24 февраля.

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Также слухи о наступлении с территории Беларуси Россия подкрепляет переброской тяжелой техники с зимним камуфляжем, что совершенно не требуются для учений.

Однако существуют реальные подоплеки подготовки наступления российских войск на других направлениях, говорится в отчете. Например, на северо-западе Луганской области.

23 декабря на этом участке фронта Генштаб ВСУ наблюдал увеличение переброски личного состава, военной техники и боеприпасов. В Луганскую область перебросили и элитные ВДВ с Херсонского и Харьковского направлений.

Кремль по-прежнему отдает приоритет мобилизации для стабилизации Сватовое-Кременная, а не, например, Бахмута, Авдеевки или запада Донецкой области.

Маловероятным аналитики считают атаку ВС РФ через Днепр в Херсонской области и в Запорожской области.

Москва также может попытаться нанести удар по юго-востоку Харьковской области из Луганской области, чтобы вернуть утраченные позиции к западу от реки Оскол.

Тем не менее, эксперты сомневаются в успешности такой операции, потому что преимущества на местности украинских обороняющихся военных и российские наступательные возможности очень ограничены.

ИПСО о наступлении с территории Беларуси, скорее всего, нацелено на отвлечение внимания от основного удара.

Наступление с территории Беларуси в Институте изучения войны по-прежнему считают самым наихудшим сценарием в пределах своих прогнозов. В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как низкий, но возможный.

Ситуация в Беларуси

В декабре аналитики констатировали, что Россия начала стягивать военную технику ближе к беларусско-украинской границе. Генерал Залужный не сомневается, что Москва готовит еще одно наступление на Киев уже этой зимой.

По поводу сухопутного вторжения с участием беларусских войск состоялась встреча Путина с Лукашенко. Однако, как отмечают западные аналитики, беларусский диктатор, вероятно, отказал своему другу в прямом участии в агрессии.

У властей РФ пока нет единого мнения по поводу нового наступления на Украину, писал Reuters.

Тем не менее Беларусь проводит "обучение" "союзных" с Россией войск. Под прикрытием учений российские самолеты собирают разведданные о расположении украинских ПВО перед нанесением массированных ударов.

В британской разведке, в свою очередь, отметили, что учениями российских резервистов сейчас занимаются беларусские инструкторы.

По мнению советника главы МВД Вадима Денисенко, беларусская армия не может отыграть определяющей роли в войне против Украины: "Беларусь нужна (России - УНИАН) как плацдарм для запугивания Запада, для того, чтобы держать в напряжении Украину и для того, чтобы мы вынуждены были оттягивать большую часть войск".

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