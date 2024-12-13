Противотанковая ракета Javelin обладает огневой мощью дюжины беспилотников.

Из обилия видеороликов, на которых запечатлены бои в Курской области, легко сделать вывод, что взрывные fpv-беспилотники ответственны за выведение из строя большинства российской бронетехники.

Однако, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, этот вывод может быть ошибочным. Fpv-дроны передают видео в реальном времени своим операторам, поэтому существует множество доказательств их ударов. Но эти свидетельства не соответствуют реальности на земле в Курской области, отмечает он.

"Реальность заключается в том, что за многие удары по российским машинам отвечают команды противотанковых ракет, а не операторы беспилотников", - пишет Акс.

Видео дня

По словам оператора беспилотника Kriegsforscher, в его секторе за два дня российских штурмов 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк потерял 17 бронемашин. И большинство из них были обезврежены минами или противотанковыми управляемыми ракетами Javelin или "Стугна-П". Как отметил Kriegsforscher, только примерно 10-15 процентов бронетехники были уничтожены fpv-дронами во время движения.

Как отмечает Акс, при всей своей растущей сложности и растущем мастерстве операторов, украинские fpv-беспилотники, все еще не обладают разрушительной силой, сравнимой с ПТРК Javelin.

"По мощности взрыва 35-фунтовый Javelin эквивалентен дюжине беспилотников FPV", - подчеркивает он.

Курская область - нововсти

Ранее в АТЕШ сообщили, что россияне перебрасывают в Курскую область китайские багги, это может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям.

Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ВСУ имеют успехи на Курщине, а россияне застряли на "дороге смерти". По его словам, Силы обороны продвинулись на запад от Суджи.

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