По словам Свитана, Силы обороны продвинулись на запад от Суджи.

Вооруженные силы Украины имеют успехи в Курской области РФ. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, Силы обороны продвинулись на запад от Суджи, и сейчас уже речь идет о выходе к трассе на Льгов. Именно в этом районе ВСУ, скорее всего, удалось взять под контроль Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину.

"Россияне сейчас в основном пытаются с северо-запада перерезать основную трассу, которая питает нашу северную группировку, пытаясь выйти в районе Зеленого Пути. Но они уже не впервые попадают на "дорогу смерти". Вместе с тем наши военные дальше движутся в сторону Льгова", - рассказал аналитик.

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Свитан также подчеркнул, что у украинских военных есть задача взять под контроль левый берег Сейма - это важно для того, чтобы создать определенную зону безопасности. Кроме того, одной из главных задач ВСУ является заставить российское командование перебросить туда войска с восточного фронта в Украине:

"Россияне пытаются заходить со стороны Снагости, с юго-запада, то есть пытаются там двигаться благодаря перепадам высот. По Курскому направлению у нас сейчас идут успешные боевые действия".

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

На Курщине ВСУ вновь удается расширять подконтрольные территории и возвращать позиции. Об этом сообщил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

Он отметил, что украинские войска начинают отвоевывать позиции, с которых они были 2-4 недели назад отодвинуты.

Также УНИАН сообщал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил украинские бригады, которые ведут бои в Курской области России и сообщил главную задачу украинской операции в этом регионе.

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