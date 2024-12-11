Китайские багги используют для дозорных и разведывательных операций, а также рейдов.

Россияне перебрасывают в Курскую область китайские багги, сообщает партизанское движение АТЕШ.

Так, агенты партизан зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства "Desertcross 1000-3" по трассе М-4 в направлении Курска. Технику заметили на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем.

Как напоминают в АЕШ, эту технику используют для дозорных и разведывательных операций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых. У российской армии уже есть 537 таких машин, а до конца года планируется закупить ещё более 1,5 тысяч.

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"Накопление багги может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территориях. Кроме того, это может говорить о более широком использовании такого рода техники по всей линии фронта", - отмечают партизаны.

Курская область - новости

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин дал команду любой ценой выбить Вооруженные силы Украины из Курской области до 20 января, когда состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа.

В то же время, военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отмечал, что украинские войска на Курщине начинают отвоевывать назад и занимать те позиции, с которых они были 2-4 недели назад отодвинуты.

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