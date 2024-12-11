Ликвидировано почти два десятка российских десантников.

В Курской области РФ, часть которой контролируют подразделения ВСУ, бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вместе с побратимами уничтожили четыре российские бронированные машины десанта вместе с оккупантами.

"Очередной мясной день для российского ВДВ на Курщине. Два механизированных наката разбиты николаевскими морпехами в сотрудничестве с дружественными подразделениями. Огневыми средствами бригады уничтожено четыре единицы БМД-2 и 17 вражеских десантников", - говорится в сообщении Военно-Морских сил ВСУ.

Морпехи показали на видео, как уничтожают БМД с десантом. В частности, на записи можно увидеть, как российская техника передвигается по местности, вдруг происходит попадание - и она начинает гореть.

На видео, как объясняют в ВМС, две боевые машины как раз выдвигаются на украинские позиции. Однако по дороге в них попадают боеприпасы. После поражения из одной из машин выбегают солдаты и убегают подальше от техники. Еще одну бронированную машину россияне, вероятно, пытались спрятать в посадке, но украинские морпехи поразили ее и там. Судя по видео, почти никому из экипажей БМД уцелеть не удалось.

36-я отдельная бригада морской пехоты и бои на Курщине

Ранее на Курщине бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ. Под огонь украинцев попала штурмовая группа врага, с квадроциклами и тому подобное. Зафиксировано, как российские солдаты передвигаются ниже уровня земли - по специально оборудованным окопам, но украинские морские пехотинцы вычислили их и там.

Говорилось, что десантники атаковали позиции николаевских морпехов малыми группами пехоты на квадроциклах. В результате украинцы уничтожили 2 квадроцикла FPV-дронами. Остатки пехоты врага дошли до укреплений, где были разбиты артиллерией и ударными дронами. В общем потери штурмовиков РФ в том бою составили 16 человек убитыми и 29 - ранеными.

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