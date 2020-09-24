Российские наемники на Донбассе за прошедшие сутки три раза нарушили режим полного прекращения огня.
Об этом говорится в утреннее сводке пресс-центра штаба ООС.
В частности, на Приазовье террористы запустили два беспилотника, которые пересекли линию разграничения.
"Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" были подавлены", - отметили в штабе ООС.
Другие нарушения зафиксированы вблизи Попасной. Там враг дважды стрелял в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета.
"Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - утверждают в командовании.
В штабе напомнили, что вчера в районе поселка Пески были ранены двое военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Их доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.
С начала текущих суток нарушений перемирия со стороны боевиков не зафиксировано.
"В районе населенного пункта Новозвановка военнослужащими Вооруженных Сил ликвидированы очаги возгорания сухой травы. Благодаря умелым и своевременным действиям украинских защитников распространения пожара удалось избежать", - говорится в сообщении.
Перемирие на Донбассе: что было раньше
- 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
- 6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.
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