В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве были ранены двое бойцов.

Российские наемники на Донбассе за прошедшие сутки три раза нарушили режим полного прекращения огня.

Об этом говорится в утреннее сводке пресс-центра штаба ООС.

В частности, на Приазовье террористы запустили два беспилотника, которые пересекли линию разграничения.

"Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеские БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" были подавлены", - отметили в штабе ООС.

Другие нарушения зафиксированы вблизи Попасной. Там враг дважды стрелял в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета.

"Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - утверждают в командовании.

В штабе напомнили, что вчера в районе поселка Пески были ранены двое военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Их доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.

С начала текущих суток нарушений перемирия со стороны боевиков не зафиксировано.

"В районе населенного пункта Новозвановка военнослужащими Вооруженных Сил ликвидированы очаги возгорания сухой травы. Благодаря умелым и своевременным действиям украинских защитников распространения пожара удалось избежать", - говорится в сообщении.

Перемирие на Донбассе: что было раньше

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.

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Автор: Юрий Годован