Через три года после освобождения от российской оккупации Херсон снова живет под прицелом.

Три года назад, 11 ноября 2022 года, тысячи херсонцев вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных. Это был город, который взрывался радостью - со слезами, флагами, объятиями.

Сегодня те же улицы - пустые и молчаливые. Из-за Днепра российская артиллерия бьет каждый день, а над крышами гудят беспилотники. Херсон превратился в линию фронта, где обычная жизнь прячется в подвалах и за бетонными плитами, пишет Associated Press.

"Даже сейчас, в этом полупустом городе, жить легче, чем под русскими", - говорят местные.

Видео дня

Недавний визит Анджелины Джоли стал для многих неожиданным глотком воздуха: ее фото в подвалах и на улицах, защищенных сетками от дронов, напомнили, что о Херсоне не забыли.

Цветы среди руин

Среди разбитых зданий в центре Херсона стоит маленький цветочный киоск 55-летней Ольги Команицкой. Ее красные и белые розы - единственная вспышка цвета среди серых обломков. Но покупателей почти нет. Ольга говорит:

"Мы просто пытаемся выжить".

Ее муж умер от болезни сердца - она убеждена, что война добила его. Теперь она сама держит киоск, который пережил обстрел.

Ольга научилась различать оружие "на слух" - знает, когда это ракета, а когда артиллерия. Но больше всего боится дронов, зависающих над головой.

"Они всегда ищут. Иногда я иду домой, слышу их свист - и просто бегу", - говорит она.

Ее глаза светятся только тогда, когда она вспоминает день освобождения:

"Тот день был удивительный. Просто удивительный".

Город под сетками

На херсонских улицах теперь натягивают защитные сетки, которые когда-то использовали на стройках, а сейчас - чтобы защитить прохожих от обломков и дронов.

Вход в больницу полностью окутан пластиковой сеткой, а почтовые отделения и автобусные остановки укреплены бетонными блоками.

"Здесь все напоминает, что обстрел может начаться в любой момент", - говорят местные работники.

А над этими сетками работает невидимый щит - системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат сигналы российских дронов.

28-летний Макс, военный 310-го батальона морской пехоты, отвечает за этот "щит". Его рабочее место больше похоже на компьютерную лабораторию, чем на боевой пост: мониторы, карты, потоки данных.

"Мы не позволяем дронам выполнить их миссию. Каждый день они пытаются найти гражданских, транспорт, даже гуманитарные конвои", - рассказывает он.

За день в сторону города может вылететь до 250 дронов, но, по его словам, подразделение глушит более 90% из них. Макс говорит:

"Они просто хотят уничтожить нас как нацию. Не только армию - всех".

Детство под землей

В подвалах, которые когда-то были хранилищами, теперь - жизнь и учеба. Детские клубы, шахматные секции, боксерские тренировки - все переместилось под землю, где стены украшены рисунками, а над дверью висят инструкции, что делать во время тревоги.

Тренер Оксана Хорошавина говорит, что ее шахматный кружок теперь больше похож на "островок нормальности":

"Дети сидят дома, учатся онлайн, почти не видят друзей. Здесь они просто могут быть детьми".

16-летний Артем Цилинко, который мечтает стать стоматологом, занимается боксом в подвале школы.

"Это место о единстве. Здесь мы живые", - говорит он. - "Когда сидишь в подвале и слышишь взрывы, сердце безумно бьется. Но ты учишься жить дальше".

"Когда-то здесь проживало почти 280 000 человек, но Херсон стал забытым участком линии фронта, где взрывы ежедневно раздаются под билбордами, на которых до сих пор написано: "Город силы, свободы и стойкости", - подытожило издание.

Херсон сегодня - последние новости

Как сообщал УНИАН, Херсон - единственный областной центр Украины, который россиянам удалось оккупировать после начала полномасштабного вторжения. Однако 11 ноября 2022 года, после девяти месяцев оккупации, Силы обороны Украины освободили город, заставив российские войска отступить на левый берег Днепра. С тех пор именно оттуда враг постоянно обстреливает Херсон из всех имеющихся видов вооружений, пытаясь сделать жизнь горожан невыносимой.

О том, как Херсон живет сегодня - читайте в репортаже УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: