Также уничтожен склад боеприпасов на ВОТ в н.п. Новый Свет Донецкой области.

Силы обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край РФ), который производит нефтехимическую продукцию для нужд военно-промышленного комплекса российского агрессора и составляющие к БпЛА. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. Среди прочего производит и составные части к БпЛА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели. Также в Генштабе сообщили о поражении вражеского склада боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Свет Донецкой области.

"Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется", - сказано в сообщении.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 ноября, Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, АО Морской нефтяной терминал в Феодосии и ряд объектов на временно оккупированной территории Донецкой области.

В Генштабе ВСУ отмечали, что Саратовский НПЗ выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензин, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую. Кроме того, оно задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар.

Кроме того, Силы обороны Украины поразили АО Морской нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии. В Генштабе отметили, что это ключевой узел поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. Известно о попадании в резервуары на территории объекта.

