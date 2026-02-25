Из-за блокировки Starlink у России 'просела' эффективность ее ключевого оружия, - Forbes

Современная артиллерия зависит от надежных и устойчивых сетей связи.

Блокировка доступа России к Starlink значительно снизила эффективность российских дроновых атак. Тем не менее, это не единственное вооружение врага, эффективность которого пострадала из-за этого решения.

Как пишет Forbes, из-за блокировки доступа к Starlink россияне столкнулись с серьезными проблемами в использовании артиллерии. По имеющимся данным, сейчас в российских подразделениях царит неразбериха, что снижает эффективность сил, которые долгое время были основой боевых операций Москвы.

Проблемы РФ с артиллерией

В издании отметили, что современная артиллерия зависит от надежных и устойчивых сетей связи. На тактическом уровне своевременные и безопасные каналы связи позволяют передовым наблюдателям и операторам дронов вызывать огонь и корректировать обстрел после обнаружения сил противника.

Также связь необходима для синхронизации маневров подразделений с огневой поддержкой. На оперативном и стратегическом уровнях необходимы устойчивые сети управления для передислокации артиллерийских средств, интеграции разведывательных данных, определения целей и включения огневой поддержки в общий план кампании.

В издании подчеркнули, что потеря доступа к Starlink значительно повлияла на стратегическую связь России. Без этой сети поток информации в высшие штабы РФ и из них был нарушен, что привело к тому, что российские командиры отдавали приказы без четкого понимания ситуации на местах.

Интересно то, что россияне публично заявляют о том, что их связи якобы "остаются нетронутыми". Тем не менее, в издании отметили, что Украина регулярно наносит результативные удары по российским тактическим коммуникационным терминалам.

Кроме того, об этой проблеме начали публично говорить российские "военкоры" и солдаты. В издании поделились, что недавно один российский артиллерист пожаловался на разрыв между высшим командованием и передовыми подразделениями из-за проблем со связью.

Российской артиллерии становится все меньше на фронте

В издании рассказали, что появляется все больше свидетельств того, что украинские войска отбивают наступление в ключевых секторах. В частности, анализ Института изучения войны (ISW) показал, что украинские подразделения отбили примерно 201 квадратный километр территории между 11 и 15 февраля, в основном к востоку от Запорожья, что стало самым быстрым территориальным прорывом за более чем два с половиной года войны.

Интенсивность боевых действий сохраняется, но в сводках Генштаба ВСУ упоминается значительно меньшее количество единиц уничтоженных российских артиллерийских платформ с тех пор, как Россия лишилась доступа к Starlink, отметили в издании.

Кроме того, журналисты добавили, что эта тенденция отражена в данных, собранных порталом Oryxspioenkop, который каталогизирует открытые источники изображений уничтоженной военной техники. Аналитики задокументировали только девять потерь российской артиллерии в первые недели февраля по сравнению с примерно 2100 задокументированными потерями за весь период полномасштабной войны.

В издании подчеркнули, что сокращение использования артиллерии россиянами является заметным и, вероятно, отражает снижение темпа российских огневых ударов. Артиллерийские подразделения наиболее уязвимы при ведении огня, поскольку каждый залп увеличивает риск обнаружения дронами и системами противобатарейной обороны.

В издании резюмировали, что артиллерия занимает центральное место в российской доктрине, а любое снижение ее эффективности имеет серьезные последствия на поле боя. Это может дать Украине возможность отвоевать территории, пока российские артиллерийские операции остаются ограниченными.

Потеря Starlink имеет решающее значение для России

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов и представителей НАТО писало, что влияние проблем России с коммуникациями на фоне блокировки Starlink является значительным. По их словам, в частности, с этим связаны и некоторые последние успехи Украины на поле боя.

В агентстве отметили, что ранее аналитики Института изучения войны говорили о том, что в последние дни Украина могла воспользоваться недавними перебоями в работе российских терминалов Starlink и блокировкой Telegram, проведя несколько контрнаступательных операций. Также это повлияло на возможности РФ наступать с использованием дронов.

