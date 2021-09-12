В течение последнего времени фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В течение последнего времени фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с начала сентября враг обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 получили травмы.

"На обстрелы противника военнослужащие Объединенных Сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитыми и 12 ранеными", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 11 сентября, на Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный еще десять были ранены. В частности, враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе Новогнатовки, а также дважды – вблизи Верхнеторецкого.

Вскоре стало известно о еще одной потере ВСУ в течение тех же суток.

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Автор: Екатерина Гирнык