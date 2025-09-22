'У генералов РФ такие планы есть': Тимочко оценил, могут ли оккупанты форсировать Днепр

Он подчеркнул, что на сегодня у врага нет потенциала для таких действий.

Россияне рассматривали и в дальнейшем рассматривают вариант потенциального форсирования реки Днепр на Херсонском направлении. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "24 Канала".

Он отметил, что там сохраняется ряд серьезных вызовов. В частности, потому, что это "самое длинное плечо логистики для российской армии в плане поставок".

Он отметил, что на Херсонщине российские оккупанты пытаются проводить локальные операции, чтобы, если не взять под контроль, то заставить выйти с островов украинских военных.

"А если мы говорим об Антоновском мосте, то здесь противник скорее опасается наших высадок на левый берег Днепра, чтобы закрепиться на оккупированной ими территории. Имея бригаду речных катеров, противник понимает, что этого мало для полноценной атаки и форсирования Днепра. Им нужны еще плацдармы или точки, где они могут обеспечить построение понтонов для того, чтобы пробовать перебрасывать тяжелую бонетехнику, инженерные машины", - сказал Тимочко.

По его словам, Силам обороны удалось сорвать интенсивность и масштабность вражеских наступательных действий на Запорожском направлении. При этом добавил, что для усиления своих подразделений на Херсонском направлении врагу придется преодолевать значительно большее расстояние, подставляться под значительно большее количество ударов и появляется большее поле для поражения украинскими БПЛА и ракетами, поэтому они будут планировать, пробовать проводить локальные операции.

"На столе российских генералов есть стратегические замыслы форсирования реки Днепр, но у них под это, на данном этапе, нет потенциала, чтобы эти планы воплотить на практике. Но локально противник, конечно, будет прилагать на местах все усилия, чтобы вывести уровень возможностей на определенный этап для потенциальной возможности масштабировать военные операции на Херсонском направлении", - отметил Тимочко.

Попытки оккупантов форсировать Днепр

Как сообщал УНИАН, в мае 2025 года бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак отмечал, что на Херсонщине российские оккупанты активно пытаются форсировать реку Днепр, несмотря на то, что это самоубийство. При этом предположил, что, возможно, враг копирует ВСУ, которые долгое время удерживали плацдарм в Крынках, на левобережье Херсонской области.

Он пояснил, что любой сброс с украинского беспилотника по российской лодке, даже если не попадает, а взрывается рядом, приводит к тому, что штурмовики падают в воду. По словам Ступака, выпав за борт, штурмовик тонет с гарантией 90% - зависит от глубины. Как пояснил эксперт, на каждом штурмовике - униформа, амуниция, которая весит около 20 килограммов.

