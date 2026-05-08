Россияне всегда лгут: Братчук раскрыл, зачем им нужно короткое перемирие

Россиянам нельзя доверять, поскольку они всегда лгут.

Российской Федерации нужно кратковременное перемирие для ввода войск в "серую зону" на линии соприкосновения, чтобы проводить инфильтрацию вглубь украинских позиций для продолжения боевых действий.

Об этом пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал в эфире телеканала Киев24.

"Режим тишины, объявленный Украиной открыто и искренне, Россия не поддержала. С военной точки зрения понятно, им нужно затишье не для того, чтобы эвакуировать своих погибших или раненых, а для того, чтобы завести своих людей максимально в "серую зону". Далее – тактика инфильтрации, которая на фронте сегодня снова активно применяется ближе к линии боевого столкновения, и далее уже иметь там определенное время после 9-10 мая, чтобы попытаться продолжить активные боевые действия", – пояснил Братчук.

Видео дня

Он отметил, что это пример того, как действуют российские захватчики.

Также он обратил внимание, что Россия осуществляет накопление ракетных запасов и дронов.

"Поэтому мы не услышали и не увидели ничего нового, и помним классическое из всех времен: россияне всегда лгут", - заявил Братчук.

Режим прекращения огня: что известно

Как сообщал УНИАН, министерство обороны РФ вновь в одностороннем порядке объявило о перемирии с 8 по 10 мая и еще раз пригрозило массированным ударом по центру Киева, если Силы обороны попытаются сорвать парад в Москве.

6 мая президент Владимир Зеленский констатировал, что российская сторона сорвала режим прекращения огня, который он объявил в 00:00 в ночь на 6 мая. Тогда он отмечал, что по итогам докладов военных и разведки будет определено, как действовать дальше.

Вас также могут заинтересовать новости: