Дрон из Польши привлек внимание Пентагона на маневрах Balikatan 2026

Польский беспилотник Tiguar M прошел тесты спецназа США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во время международных учений Balikatan 2026 американские силы специального назначения протестировали польский беспилотник Tiguar M, разработанный компанией uAvionics. Испытания проходили в рамках совместных манёвров США и Филиппин в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как отмечается в публикации INN Poland, внимание со стороны американских "Зеленых беретов" само по себе считается значимым событием для польского разработчика. Учения Balikatan ориентированы на действия на больших расстояниях и в сложных островных условиях, поэтому участвующая техника должна обладать высокой автономностью, дальностью полёта и возможностью эксплуатации без классических аэродромов.

По данным производителя, Tiguar M представляет собой модульный беспилотный комплекс, который можно быстро разбирать и собирать в полевых условиях. Подготовка аппарата к запуску занимает около двух минут.

Беспилотник оснащён крылом размахом 4,1 метра, имеет максимальную взлётную массу 25 килограммов и способен нести полезную нагрузку до 11 килограммов. В стандартную конфигурацию входит оптико-электронная система uSEEKER с 30-кратным оптическим увеличением и тепловизионным модулем.

Tiguar M может запускаться с катапульты, что позволяет использовать его без полноценной взлётной полосы. Согласно заявленным характеристикам, аппарат способен находиться в воздухе более 20 часов, развивать крейсерскую скорость около 90 км/ч и выполнять задачи на дистанции свыше 1800 километров.

Компания uAvionics была создана выходцами из научного кружка MelAvio при Варшавском политехническом университете. Изначально команда участвовала в австралийском конкурсе UAV Outback Challenge, посвящённом автономным спасательным миссиям.

В материале отмечается, что участие в Balikatan 2026 не означает автоматического экспортного контракта, однако предоставляет польским разработчикам возможность продемонстрировать свои технологии американским военным. Польша получила статус наблюдателя на этих учениях в 2025 году.

Военное сотрудничество США и Польши

Отметим, что американские войска, которые выводят из Германии, могут быть переброшены в Польшу, заявил заместитель министра обороны страны Павел Залевский. В настоящее время ведутся активные консультации по данному вопросу.

