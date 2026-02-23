С наступлением весны начнется: военный спрогнозировал, что будет на Покровском направлении

Россияне различными способами начнут принимать меры, чтобы поддерживать тактику просачивания.

Как только появится зелень, российские оккупанты будут наращивать свои силы на Торецко-Покровском направлении.

Об этом в эфире Киев24 сказал командир 3-го механизированного батальона 44-й ОМБр Вячеслав Гудзь с позывным Грач. По его словам, россияне будут перебрасывать свои силы на Торецко-Покровское направление, поскольку для них оно очень важное.

Он отметил, что россияне начнут перебрасывать сюда живую силу с других направлений, чтобы поддерживать тактику просачивания.

Видео дня

Военный добавил, что россияне применяют все виды вооружения, которые у них есть, от FPV-дронов до авиаударов. "Очень массово используют", - констатировал Грач.

Но, как уточнил военный, больше всего враг использует дроны квадрокоптерного типа и FPV, в основном на оптоволокне.

Покровское направление: новости

Как сообщал УНИАН, 31 января командир минометной батареи 1-го егерского батальона 68-й отдельной егерской бригады с позывным Рено говорил, что сложные погодные условия на Покровском направлении повлияли на характер боевых действий.

Так, из-за ограниченной видимости российские войска активизировались, пытаясь проникать на украинские позиции мелкими группами.

А в начале февраля сообщалось, что на Покровском направлении атаки оккупантов происходят как со стороны Гришиного, так и со стороны Родинского, что к северо-востоку от Покровской агломерации.

Вас также могут заинтересовать новости: