Руслана честно ответила, сколько денег потратила на участие в 'Евровидении-2004'

Тогда артистка одержала победу.

Известная украинская певица Руслана Лыжичко откровенно призналась, сколько денег потратила на участие в международном конкурсе "Евровидение-2004".

Не секрет, что тогда в Стамбуле артистка заняла первое место с песней "Wild Dances". Она не скрывает, что это было важное событие не только для нее, но и для всей Украины. Однако отметила, что на победное выступление ушло немало денег.

"Мы все буквально "скинулись" на эту победу. Я сознательно не хочу называть конкретные цифры. Потому что ни участие, ни победа не должны ассоциироваться только с деньгами. Мы отдали все свои сбережения. Мой папа отдал деньги, которые откладывал, чтобы помочь нам с жильем в Киеве. У нас было трое спонсоров. Многие компании помогали бартером", – подчеркнула певица в интервью 24 каналу.

Руслана добавила, что тогда все расходы были для нее посильными. Однако впоследствии, при пересчете, она с командой поняла, что нужны еще средства.

"Когда мы посчитали, сколько в общей сложности нужно денег, – просто схватились за голову. Мы не понимали, где все это взять. Но когда у тебя есть цель – все остальное уже не имеет значения. Мы ходили и убеждали людей помочь. И стоит сказать: никто из тех, к кому мы обратились, нам не отказал. В основном это были люди, которых мы хорошо знали. На тот момент мы оплатили абсолютно все: переезд делегации из более чем 60 человек, все авиабилеты, две недели пребывания в Стамбуле. Мы даже оплатили трансляцию. Чтобы Украина могла увидеть "Евровидение", нужно было оплатить сигнал", – вспомнила исполнительница.

Лижичко добавила, что не помнит конкретные суммы и считает, что каждый артист по-разному тратит свой бюджет.

К слову, в этом году "Евровидение" стартует 12 мая в Вене. Представительница Украины LELÉKA будет выступать под номером 12 во втором полуфинале, который состоится 14 мая. А вот сам гранд-финал будет уже в следующую субботу, а именно 16 мая.

