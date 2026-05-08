Известная украинская актриса рассекретила пол будущего ребенка (видео)

Мила скоро станет мамой впервые.

Украинская актриса Мила Сивацкая, которая в апреле сообщила о своей беременности, раскрыла пол ребенка.

В Instagram звезда сериалов "Хороший парень" и "Казаки. Абсолютно лживая история" опубликовала трогательные кадры у моря вместе со своим мужем Сергеем.

Пара приготовила праздничный тортик, внутри которого был спрятан цвет: розовый или голубой, который и символизировал пол их первенца.

С помощью бокалов будущие родители разрезали тортик и увидели розовую начинку. Значит, у Милы будет дочь.

"Всегда мечтала о тебе! Родители девочки", - отметила актриса.

К слову, о замужестве Сивацкая рассказала в 2024 году. Тогда звезда отметила, что теперь Мила Сивацкая – это ее сценический псевдоним, ведь она взяла фамилию мужа. Как долго пара была вместе до свадьбы – она не указала. Актриса редко делится подробностями своей личной жизни, однако только призналась, что возлюбленный сделал ей предложение в новогоднюю ночь. Сейчас супруги живут в Испании.

