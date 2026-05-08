Защитники Украины заставили его заплатить высокую цену за свою глупость.

Завтрашний парад Победы в Москве будет гораздо менее угрожающим, чем в предыдущие годы. Этот парад всегда был для Кремля возможностью показать численность и уровень вооруженных сил и разжечь националистический огонь в сердцах россиян.

Как говорится в редакционной колонке издания The Telegraph, в этом году опасения по поводу ударов украинских беспилотников побудили Кремль снизить статус мероприятия. Военная техника может вообще не быть представлена.

"Какие же победы, кстати, есть у Путина? Полномасштабное вторжение в Украину длится дольше, чем Великая Отечественная война, и есть предположения, что российские войска отступают в некоторых районах. Уровень потерь остается чрезвычайно высоким, и есть признаки того, что Кремль изо всех сил пытается восполнить пробелы", - написало издание.

При этом отмечается, что Украина также хорошо сыграла в другом конфликте: войне в Иране.

"Киев стремился помешать Путину воспользоваться ростом цен на энергоносители, нанеся удары по российской нефтяной инфраструктуре. Он умело ориентировался в меняющейся геополитической карте Ближнего Востока, предоставляя свой опыт в области ведения войны с помощью беспилотников странам Персидского залива, которые атаковал Иран. В Вашингтоне также не осталось незамеченным, что Россия оказывала помощь режиму в Тегеране", - констаировало издание.

Журналисты рассуждают, что это может не привести к более последовательной поддержке Киева со стороны США, учитывая переменчивый темперамент президента Дональда Трампа.

Однако примечательно, что по мере того, как военный блеск РФ угасал, Украина стала державой, достойной подражания.

"Она по-прежнему нуждается в помощи Запада, но ее инновации пользуются большим спросом у других вооруженных сил, особенно беспилотники".

"Нет никаких доказательств того, что Путин готов отказаться от своей войны... Но, как покажет суббота, храбрые защитники Украины заставили его заплатить высокую цену за его безрассудство", - констатировало издание.

Парад в Москве

Впервые за многие годы парад пройдет практически без тяжелой военной техники – без традиционных колонн танков, ракетных комплексов и бронетехники. Ожидаются пешие расчеты и авиационная часть.

Причиной официально называют "оперативную обстановку" и меры безопасности. СМИ связывают это с угрозой атак беспилотников.

В Москве введены усиленные меры безопасности: переброска дополнительных систем ПВО, ограничения движения, отключения мобильного интернета и SMS, временные закрытия аэропортов.

