В ближайшие дни Землю будет штормить: прогноз магнитных бурь на трое суток (график)

Сегодня и в ближайшие дни на Земле периодически будет возникать магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ожидается, что геомагнитная активность возрастет сегодня, 8 мая, из-за влияния высокоскоростных потоков в корональной дыре на Солнце.

На выходных на нащу планету также повлияет выброс корональной массы.

По прогнозу, в ближайшие дни условия будут активные с периодическим повышением до уровня G1 - слабая магнитная буря.

Магнитные бури - как облегчить состояние

Мчитается, что магнитные бури способны влиять не только на работу техники и связи, но и на самочувствие людей. В периоды повышенной солнечной активности многие жалуются на головную боль, слабость, скачки давления, бессонницу и повышенную раздражительность. Особенно чувствительны к таким изменениям метеозависимые люди, пожилые, а также те, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами.

Чтобы облегчить состояние во время магнитных бурь, обычно советуют снизить физические и эмоциональные нагрузки, больше отдыхать и соблюдать режим сна. Полезно пить достаточное количество воды, отказаться от алкоголя и чрезмерного употребления кофе. Рацион лучше сделать более лёгким, добавив овощи, фрукты и продукты с магнием. Также важно чаще бывать на свежем воздухе и избегать стрессовых ситуаций. Если симптомы становятся слишком сильными, стоит обратиться к врачу.

