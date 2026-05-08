Весь 2025 год разговоры о переговорах шли, фактически, при российской инициативе. Да, Трамп играл роль "посредника", но ему нужна РФ как партнер в вопросах КНР, ему нужны деньги. И тут Кремль нашел, что предложить.

В результате мы имели последовательно несколько "предложений", которые формировались как под копирку: встреча американцев с русскими (или телефонный звонок), после чего приглашение к разговору украинскую сторону. Иногда мягко, иногда в формате попыток "доведения к исполнению", иногда методом выкручивания рук.

То есть, инициатива была (и пока остается) у Москвы. Украинская сторона пыталась убедить Вашингтон что "Россия не побеждает". Но даже вырабатываемые с европейскими партнерами планы и позиции были не изначальной концепцией Киева, а ответом на позицию, либо рамки, предложенные Трампом. Который брал за основу предложения и концепции Москвы.

В таком формате успех переговорного процесса является крайне сложной задачей. Ведь твоя позиция заведомо проигрышна - ты отвечаешь на выпады (предложения) противника. И не можешь изменить рамок обсуждения.

2026 год несколько изменил ситуацию. В марте-апреле стало очевидно, что, как минимум, в вопросах ударов дронами и ракетами Украина пытается (не безуспешно) перехватить лидерство. В Россию начало прилетать много и регулярно. На фронте Кремль не достиг масштабных изменений - "продолжаются бои за Малую Токчмачку".

США и Израиль начинают войну против Ирана. Но, как выясняется, ожидаемого венесуэльского кейса Трамп не получает. Более того, "зонтик безопасности США" над государствами аравийского полуострова оказывается не только не безусловным, но и очень даже дырявым. Война затягивается, причем до неприличия - Трамп вынужден был даже перенести поездку в КНР (а это приоритет, как никак). На этом фоне начинаются разговоры об Украине и ее возможностях в сфере безопасности...

Теоретически, Путин на Иранской войне мог бы получить бонусы. И оказать услугу Трампу, результатом которой стало бы "выкручивание рук" Зеленскому.

Речь идет о попытке Кремля стать "посредником" в разговоре Ирана и США. Но формальное место медиатора уже занял Пакистан. А, если говорить о непубличном обмене посланиями, Иран не слишком стремится просить РФ о помощи такими услугами. Скорее, наоборот, Россия навязывается на роль "почтальона".

Украинский вопрос тем временем отходит в тень, даже не на второй, а на "третий и ниже" план в восприятии Белого дома. При этом на обсуждении по прежнему находится план Дмитриева (почему-то называемый планом Уиткоффа), пусть и сильно измененный.

Но Трамп ограничен во времени. Если его переговорный трек не будет успешным, то вероятно изменение формата. В виде создания новых рамок, где посредниками могут быть не только США, но и ЕС, и КНР. А значит и "планы мира" будут формироваться заново. Без условных "фондов на восстановление имени Трампа", зато, возможно, с механизмами потенциального давления на обе стороны.

Путин так же ограничен во времени. 20 сентября - крайне важный день голосования в РФ. И отсутствие динамики на украинском направлении (в понимании того, как и сколько будет продолжаться война) для него рискованно. Новые возможные переговорные рамки (с участием ЕС и КНР) - не выгодны.

Теперь о перемирии и датах. С учетом сказанного, мы имели резкое оживление российской дипломатии на американском направлении.

Это и очередная поездка Дмитриева (кстати, очень даже не безуспешная для РФ), разговоры Лаврова и Рубио и, наконец, беседа Трампа и Путина. И "жест доброй воли" от России - объявление Путиным перемирия.

Важный аспект: как и прошлый раз, "перемирие" объявляет Путин. А Украина его исполняла ранее и, по идее, должна была бы исполнять сейчас. То есть, вновь вопрос об инициативе в переговорах. Где, в понимании РФ и США, есть единственная сторона, готовая предлагать базу для разговора, идеи перемирия - это Россия.

Но случается неожиданное для Кремля. Зеленский решает показать, что в такую игру с "перемириями" можно играть "в две руки". Объявляет свои даты, где старт прекращения огня на два дня раньше.

У Кремля выбор крайне неприятный. Согласиться = расписаться (как это будут понимать российское население и элиты) в слабости. Ведь дроны и ракеты летят, Туапсе и Пермь горят, парады отменяют. Не согласиться и настаивать на своем - с большой долей вероятности получить атаку 9 мая. Если не по Москве, то по нескольким важным объектам в других городах.

Второй вариант видится Кремлю более перспективным. Причина - необходимость неких изменений на фронте. В том числе за счет непопулярных управленческих решений. Например, мобилизации. А для непопулярных решений надо напугать население еще больше. И сыграть в политическую мобилизацию на страхе. Как это было перед второй Чеченской. А заодно -попытаться поднять ставки на внешнеполитическом фоне.

Что, в принципе и происходит. Путин, не ожидая результатов "перемирия", заявляет о выходе из переговорного процесса.

Не логично? Ведь даже объявленное им перемирие - часть переговорного процесса с США и Украиной. То есть вышел - обнулил и этот вопрос. Еще один резон для Украины посмотреть где в России горит не так ярко.

Но для Путина альтернатива намного хуже - потеря инициативы в переговорном процессе будет означать, что возможно появление новых рамок для обсуждений. Которые изначально будут формулироваться не в Москве. А значит придется говорить "нет" на начальном этапе, вместо того, чтобы привычно рассуждать "мы за мир, но в случае...".

Кремль пытается не просто вернуть инициативу, но и резко поднять ставки. Ведь тема "Донбасса", без которой не складывается "картина победы", которую можно представить населению, из одного из обсуждаемых пунктов переносится в условия для просто начала разговора.

Если осенью это "обсудим как и возможно ли", то сейчас "вначале Донбасс, потом поговорим". Неприемлемые уже для Украины условия. С компромиссами по территории без передачи их РФ непосредственно, часть населения (не большинство но существеннная часть) могла бы согласиться. А вот с выходом из Донбасса в качестве "предварительных условий" - уже сложно.

На что же надеется Путин? На несколько вещей. Это возможность сыграть в посредника между США и Ираном (все же), на внутрироссийскую мобилизацию общества через страх и, возможно, мобилизацию военную. И на попытку добиться перелома на фронте до осени.

Альтернатива - активно разыгрывать дипломатическую карту с США. Для Трампа ведь выход одной из сторон из переговоров - провал. Перед поездкой в КНР и промежуточными выборами. А значит, есть шанс, что в Вашингтоне задумаются над "выкручиванием рук" украинской стороне. Такой подход возможен и трек РФ будет разрабатывать.

Параллельно - пытаться играть на внутриукраинском поле, на противоречиях внутри украинского общества. Тем более, что украинские политики с удивительным упорством пытаются создавать конфликтные точки. Кремль просто попытается "разогреть" ситуацию.

И, наконец, третье, хоть пока и маловероятное - масштабная катастрофа внутри Украины. Ядерный удар - вряд ли. А вот попытаться, например, ударить по всем мостам через Днепр, или вообще разрушить одну из каскада дамб - вполе вероятно. Увы.

Но тут Путину все же страшно перед возможной реакцией на внешнем поле. Поэтому данное направление, пока, скорее будет элементом шантажа, чем реальностью.