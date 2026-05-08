США провели первый пуск Tomahawk из мобильного комплекса Typhon в Азии

Армия США впервые осуществила запуск крылатой ракеты Tomahawk из мобильного ракетного комплекса MRC Typhon на территории Филиппин.
Как сообщает Fox News, запуск был выполнен в рамках военных учений. На опубликованных видеозаписях зафиксирован момент старта ракеты, а также взрыв после поражения цели.
Пуск был произведен с территории аэропорта города Таклобан на острове Лейте. Примерно через час ракета поразила цель на полигоне Форт-Магсайсай в муниципалитете Лаур провинции Нуэва-Эсиха на острове Лусон. Расстояние между точками запуска и удара составило около 600 километров.
Испытание стало первым использованием комплекса MRC Typhon на Филиппинах. Система способна применять как крылатые ракеты Tomahawk, так и зенитные ракеты SM-6, говорится в материале.
Запуск проходил в рамках сценария моделируемого боевого эпизода в Форт-Магсайсай, где отрабатывалась поддержка сухопутных подразделений при действиях против условного противника, пишет издание.
По данным публикации, ракета пролетела вдоль восточного побережья Филиппин через район Дингалан в провинции Аурора, после чего достигла цели.
Во время испытаний ракета не несла боевой части и использовалась для проверки точности системы.
Комплекс MRC Typhon создан на базе тягача M983A4 HEMTT и оснащён четырьмя вертикальными пусковыми контейнерами модульного типа.
Система способна применять ракеты Tomahawk с дальностью свыше 1500 километров, а также ракеты SM-6. Мобильная конструкция комплекса позволяет быстро перемещать его в условиях островной местности и затрудняет обнаружение.
Использованная в ходе испытаний ракета Tomahawk развивает скорость около 880 км/ч и использует комбинированную систему наведения, включающую инерциальную навигацию, GPS-коррекцию, сопоставление рельефа местности и оптическое наведение на конечном участке полёта.
Спрос на военные разработки США
Ранее Германия запросила у США ракетные комплексы Typhon. Разработчик - корпорация Lockheed Martin в случае подписаня контракта сможет передать первую батарею Typhon для Бундесвера в течение года. Производство комплексов достаточно длительное - по состоянию на прошлый год было изготовлено три батареи Typhon, четвертая - в процессе производства для вооруженных сил США. В корпорации намерены ускорить процесс производства.
Кроме того, Украина ожидает от США поставки крылатых ракет Tomahawk, которые могут переломить ход войны, считает военный обозреватель и журналист Тим Листер. По его словам, это очень эффективное оружие.