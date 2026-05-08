США провели первый пуск Tomahawk из мобильного комплекса Typhon в Азии

Американская система Typhon впервые провела пуск Tomahawk на территории Филиппин.

Армия США впервые осуществила запуск крылатой ракеты Tomahawk из мобильного ракетного комплекса MRC Typhon на территории Филиппин.

Как сообщает Fox News, запуск был выполнен в рамках военных учений. На опубликованных видеозаписях зафиксирован момент старта ракеты, а также взрыв после поражения цели.

Пуск был произведен с территории аэропорта города Таклобан на острове Лейте. Примерно через час ракета поразила цель на полигоне Форт-Магсайсай в муниципалитете Лаур провинции Нуэва-Эсиха на острове Лусон. Расстояние между точками запуска и удара составило около 600 километров.

Испытание стало первым использованием комплекса MRC Typhon на Филиппинах. Система способна применять как крылатые ракеты Tomahawk, так и зенитные ракеты SM-6, говорится в материале.

Запуск проходил в рамках сценария моделируемого боевого эпизода в Форт-Магсайсай, где отрабатывалась поддержка сухопутных подразделений при действиях против условного противника, пишет издание.

По данным публикации, ракета пролетела вдоль восточного побережья Филиппин через район Дингалан в провинции Аурора, после чего достигла цели.

Во время испытаний ракета не несла боевой части и использовалась для проверки точности системы.

Комплекс MRC Typhon создан на базе тягача M983A4 HEMTT и оснащён четырьмя вертикальными пусковыми контейнерами модульного типа.

Система способна применять ракеты Tomahawk с дальностью свыше 1500 километров, а также ракеты SM-6. Мобильная конструкция комплекса позволяет быстро перемещать его в условиях островной местности и затрудняет обнаружение.

Использованная в ходе испытаний ракета Tomahawk развивает скорость около 880 км/ч и использует комбинированную систему наведения, включающую инерциальную навигацию, GPS-коррекцию, сопоставление рельефа местности и оптическое наведение на конечном участке полёта.

Спрос на военные разработки США

Ранее Германия запросила у США ракетные комплексы Typhon. Разработчик - корпорация Lockheed Martin в случае подписаня контракта сможет передать первую батарею Typhon для Бундесвера в течение года. Производство комплексов достаточно длительное - по состоянию на прошлый год было изготовлено три батареи Typhon, четвертая - в процессе производства для вооруженных сил США. В корпорации намерены ускорить процесс производства.

Кроме того, Украина ожидает от США поставки крылатых ракет Tomahawk, которые могут переломить ход войны, считает военный обозреватель и журналист Тим Листер. По его словам, это очень эффективное оружие.

