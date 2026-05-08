Эти старые планшеты работают не хуже новых, а стоят дешевле: 5 самых выгодных моделей

Несмотря на выход новых моделей, некоторые старые Android-планшеты в 2026 году все еще остаются отличной покупкой, особенно если речь идет о бывших флагманах. Такие устройства заметно подешевели на вторичном рынке, но при этом сохранили мощное железо и качественные экраны.

Эксперты BGR назвали сразу 5 старых планшетов на Android, которые все еще стоят своих денег 2026 году.

Samsung Galaxy Tab S8 и S8+ (2022)

Видео дня
Эти старые планшеты работают не хуже новых, а стоят дешевле: 5 самых выгодных моделей

Одним из лучших вариантов остается Samsung Galaxy Tab S8 и S8+. Несмотря на возраст, планшеты оснащены мощным чипом Snapdragon 8 Gen 1, который, без проблем справляется с повседневными задачами. А вот рассчитывать на гейминг с максимальной графикой и высокой частотой кадров не стоит.

Кроме того, оба устройства все еще получают обновления безопасности от Samsung. Версия Galaxy Tab S8+ особенно выделяется массивным 12,4-дюймовым AMOLED-экраном, который отлично подходит для фильмов и работы.

Samsung Galaxy Tab S9 FE (2023)

Эти старые планшеты работают не хуже новых, а стоят дешевле: 5 самых выгодных моделей

Также эксперты советуют обратить внимание на Samsung Galaxy Tab S9 FE. Это более доступная версия флагманской линейки с поддержкой стилуса S Pen и защитой от воды и пыли по стандарту IP68 – редкость для устройств такого класса.

Планшет оснащен 10,9-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и будет получать обновления как минимум до 2028 года.

Google Pixel Tablet (2023)

Эти старые планшеты работают не хуже новых, а стоят дешевле: 5 самых выгодных моделей

В число самых интересных моделей вошел и Google Pixel Tablet. Главная фишка устройства – док-станция, которая превращает планшет в аналог умной колонки Nest Hub. Вдобавок Google недавно продлила поддержку устройства до 2028 года.

Планшет получил процессор Tensor G2 и 8 ГБ оперативной памяти, чего хватает для большинства ежедневных задач.

OnePlus Pad (2023)

Эти старые планшеты работают не хуже новых, а стоят дешевле: 5 самых выгодных моделей

Еще одной удачной покупкой называют OnePlus Pad. При запуске модель не пользовалась большим спросом, однако со временем пользователи оценили ее преимущества. Планшет оснащен 11,6-дюймовым экраном с частотой 144 Гц, аккумулятором на 9510 мАч и в некоторых версиях предлагает до 12 ГБ оперативной памяти.

Тем не менее при покупке стоит учитывать, что устройство завершило свой цикл обновлений ОС на Android 16 (OxygenOS 16) и отныне будет получать только патчи безопасности.

Xiaomi Pad 6 (2023)

Эти старые планшеты работают не хуже новых, а стоят дешевле: 5 самых выгодных моделей

Не теряет актуальности и Xiaomi Pad 6. Устройство предлагает процессор Snapdragon 870, дисплей с частотой 144 Гц и батарею на 8840 мАч. Планшет хорошо подходит для просмотра видео и повседневных задач, хотя крупных обновлений Android для него уже тоже не ожидается.

При выборе старого планшета эксперты советуют обращать внимание минимум на 6 ГБ оперативной памяти и актуальные патчи безопасности. Именно такие модели смогут комфортно работать еще несколько лет без серьезных проблем с производительностью.

Ранее эксперты назвали четыре старых Android-смартфона, которые все еще стоят своих денег в 2026 году. Сегодня разница между поколениями не так велика, как раньше, поэтому "старые" гаджеты могут быть гораздо более выгодной покупкой.

Также эксперты рекомендуют избегать этот Android-бренд, если не хотите проблем с ремонтом.

Вас также могут заинтересовать новости: