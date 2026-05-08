Эти старые планшеты работают не хуже новых, а стоят дешевле: 5 самых выгодных моделей

Такие устройства заметно подешевели на вторичном рынке, но при этом сохранили мощное железо, качественные экраны и поддержку ПО.

Несмотря на выход новых моделей, некоторые старые Android-планшеты в 2026 году все еще остаются отличной покупкой, особенно если речь идет о бывших флагманах. Такие устройства заметно подешевели на вторичном рынке, но при этом сохранили мощное железо и качественные экраны.

Эксперты BGR назвали сразу 5 старых планшетов на Android, которые все еще стоят своих денег 2026 году.

Samsung Galaxy Tab S8 и S8+ (2022)

Видео дня

Одним из лучших вариантов остается Samsung Galaxy Tab S8 и S8+. Несмотря на возраст, планшеты оснащены мощным чипом Snapdragon 8 Gen 1, который, без проблем справляется с повседневными задачами. А вот рассчитывать на гейминг с максимальной графикой и высокой частотой кадров не стоит.

Кроме того, оба устройства все еще получают обновления безопасности от Samsung. Версия Galaxy Tab S8+ особенно выделяется массивным 12,4-дюймовым AMOLED-экраном, который отлично подходит для фильмов и работы.

Samsung Galaxy Tab S9 FE (2023)

Также эксперты советуют обратить внимание на Samsung Galaxy Tab S9 FE. Это более доступная версия флагманской линейки с поддержкой стилуса S Pen и защитой от воды и пыли по стандарту IP68 – редкость для устройств такого класса.

Планшет оснащен 10,9-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и будет получать обновления как минимум до 2028 года.

Google Pixel Tablet (2023)

В число самых интересных моделей вошел и Google Pixel Tablet. Главная фишка устройства – док-станция, которая превращает планшет в аналог умной колонки Nest Hub. Вдобавок Google недавно продлила поддержку устройства до 2028 года.

Планшет получил процессор Tensor G2 и 8 ГБ оперативной памяти, чего хватает для большинства ежедневных задач.

OnePlus Pad (2023)

Еще одной удачной покупкой называют OnePlus Pad. При запуске модель не пользовалась большим спросом, однако со временем пользователи оценили ее преимущества. Планшет оснащен 11,6-дюймовым экраном с частотой 144 Гц, аккумулятором на 9510 мАч и в некоторых версиях предлагает до 12 ГБ оперативной памяти.

Тем не менее при покупке стоит учитывать, что устройство завершило свой цикл обновлений ОС на Android 16 (OxygenOS 16) и отныне будет получать только патчи безопасности.

Xiaomi Pad 6 (2023)

Не теряет актуальности и Xiaomi Pad 6. Устройство предлагает процессор Snapdragon 870, дисплей с частотой 144 Гц и батарею на 8840 мАч. Планшет хорошо подходит для просмотра видео и повседневных задач, хотя крупных обновлений Android для него уже тоже не ожидается.

При выборе старого планшета эксперты советуют обращать внимание минимум на 6 ГБ оперативной памяти и актуальные патчи безопасности. Именно такие модели смогут комфортно работать еще несколько лет без серьезных проблем с производительностью.

Ранее эксперты назвали четыре старых Android-смартфона, которые все еще стоят своих денег в 2026 году. Сегодня разница между поколениями не так велика, как раньше, поэтому "старые" гаджеты могут быть гораздо более выгодной покупкой.

Также эксперты рекомендуют избегать этот Android-бренд, если не хотите проблем с ремонтом.

Вас также могут заинтересовать новости: