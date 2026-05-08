Во Львове из-за непогоды объявлен I уровень опасности (инфографика)

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды сегодня, 8 мая.

Во Львове сегодня ожидается неблагоприятная погода с грозами и сильным ветром. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 8 мая гроза, град, шквал 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

Также предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Львовской области, где сегодня также пройдут грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

8 мая на Львовщине ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град. Ветер усилится до 7 – 12 м/с, местами шквалы будут достигать 15 – 20 м/с. Температура днем составит +18°...+23°.

Во Львове 8 мая также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Гроза, град. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, шквал 15–20 м/с. Столбики термометров покажут +20°...+22°. Во время дождя видимость на дорогах будет ухудшаться.

Напомним, что буквально несколько дней назад во Львове зафиксировали температурный рекорд. 5 мая максимальная температура в городе составила +27,4°С. Предыдущий рекорд был зафиксирован для этой даты в 1969 году, тогда температура составляла +27,1°С.

