В Украине объявили желтую опасность: непогода охватит 10 областей (карта)

Синоптики предупреждают о грозах.

Сегодня, 8 мая, в ряде областей Украины будут грозы. О непогоде предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 мая днем в западных, Житомирской и Винницкой областях гроза", – говорится в прогнозе.

В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода 8 мая

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В западных, а днем и в Винницкой, Житомирской и местами Киевской областях пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории будет преобладать погода без осадков.

Ветер будет со скоростью 7-12 м/с. Температура днем +20°...+25°, на востоке страны прогреется до +28°, а в западных областях похолодает до +15°...+20°.

В Киеве сегодня также будет переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер в столице будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области +20°...+25°, а в столице +23°...+25°.

Пожар возле Чернобыля – что известно

В зоне отчуждения на Киевщине продолжает быстро распространяться крупный лесной пожар. По данным ГСЧС, огонь уже охватил более 1100 гектаров. Ситуацию осложняют сильный ветер, сухая погода и минная опасность, из-за чего на отдельных участках тушение временно невозможно. К ликвидации возгорания привлечены спасатели, спецтехника и другие службы. В настоящее время продолжаются работы по локализации очагов огня, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара.

