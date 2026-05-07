Солнечные панели могут давать вполовину меньше энергии: опытный владелец о главных ошибках

Как правильно использовать портативные солнечные панели, чтобы они выдавали электроэнергию на максимум.

Использование солнечных батарей сбережет ваши средства, но не всегда сэкономит время. Как пишет автор сайта How To Geek Бертель Кинг, который сам много лет пользуется портативными солнечными панелями, их использование не так просто, как подключение к розетке. Панели могут выдавать вполовину меньше мощности, если использовать их неправильно. Он рассказал, как легко увеличить их мощность.

В солнечный день панели всегда должны стоять на полном солнце. Даже в частичной тени производство электроэнергии резко снижается. Это происходит потому, что большинство солнечных панелей не могут компенсировать недостаток энергии, вырабатывая большое количество энергии в незатененных частях и малое – вся панель производит одинаковое количество энергии, исходя из самого слабого звена.

Такое снижение выработки энергии затрагивает даже крупные солнечные батареи, если все они подключены к одному инвертору. На крыше может быть 30 панелей, но, когда четыре из них закрыты, выработка энергии всей батареи резко падает.

"При использовании портативных солнечных панелей обращайте особое внимание на любые препятствия при их установке. Недостаточно просто убедиться, что в данный момент нет тени. Осмотритесь и убедитесь, что тень не будет попадать на панели позже, когда солнце будет двигаться по небу. Если вы пытаетесь пережить зимнюю бурю, используя солнечную энергию, также убедитесь, что снег не скапливается на каких-либо частях ваших панелей", - пишет он.

При этом, находясь в Северном полушарии, направлять панели стоит точно на юг. Правильное направление панелей гарантирует им максимальное количество солнечных часов. Это важно и при установке портативных солнечных панелей, но абсолютно необходимо при установке стационарных панелей.

"За десять лет жизни с солнечными батареями на крыше я на собственном опыте убедился в этом. За это время у меня были установлены солнечные панели на крышах двух разных домов. Мой предыдущий дом был обращен на юго-запад, а нынешний – строго на юг. Хотя установленная на новом доме солнечная батарея была менее чем в два раза больше предыдущей, она произвела почти в три раза больше энергии", - пояснил автор.

В дни, когда у вас есть возможность регулировать положение портативных солнечных панелей в течение дня, выходите на улицу каждые несколько часов и выравнивайте панели так, чтобы они были перпендикулярны солнцу. Вы поймете, что повернули в правильном направлении, когда тень от солнечных панелей будет падать точно за ними.

Солнечные панели стремятся не просто видеть солнце, а быть обращенными к нему лицевой стороной. Именно поэтому некоторые устанавливают автоматизированные наземные крепления, которые поворачиваются к солнцу в течение дня и регулируют положение солнечных панелей по мере восхода солнца.

Если вам нужно просто установить панели, и вы не сможете регулировать их положение позже в течение дня, лучше всего расположить их под углом примерно 45 градусов. Таким образом, они смогут видеть солнце, когда оно находится низко над горизонтом утром и вечером, и при этом получать свет в полдень, когда солнце находится прямо над головой.

Портативные солнечные панели обычно имеют как минимум три угла регулировки, что позволяет увеличить их выработку. Вы можете установить их под углом около 30 градусов в середине дня или под крутым углом в 60 градусов, если зима и солнце не поднимается так высоко, как в остальное время года. В любом случае, не бросайте панели просто на землю.

Если ваши солнечные панели большую часть времени хранятся в сарае или кладовке, то они неизбежно покроются слоем пыли. Протереть их можно мягкой тканью. Складные панели довольно хрупкие, и не стоит повреждать ячейки, протирая их грубой тканью. Также лучше избегать опрыскивания их химическими веществами.

Напомним, что и другие опытные владельцы портативных солнечных батарей подтверждают, что небольшие корректировки в установке панелей могут привести к значительному повышению эффективности. Самое главное, панели должны быть выровнены по солнцу, полностью раскрыты и очищены от загразнений. Динамическая настройка градуса наклона также можеть помочь панелям быть максимально эффективными.

