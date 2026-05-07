Для иностранных добровольцев упростили правила пребывания в Украине

В частности, для тех, кто только планирует заключить контракт, предусмотрена возможность легально оставаться в Украине даже в тех случаях, если срок действия их документов истек.

Кабинет министров обновил правила пребывания в стране и порядок оформления документов для иностранцев, которые присоединились к защите Украины или планируют это сделать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он отметил, что новым постановлением определена четкая и понятная процедура оформления вида на временное проживание для тех, кто уже проходит службу в Национальной гвардии, Вооруженных силах или Государственной специальной службе транспорта.

"Для тех, кто только планирует заключить контракт, предусмотрели возможность легально оставаться в Украине даже в случаях, когда документы просрочены или их невозможно обновить по объективным причинам, в частности, когда для этого нужно обращаться к государству-агрессору", – рассказал Клименко.

Кроме того, отменяется обязанность декларировать место жительства, ведь "их адрес сегодня – там, где они выполняют боевые задачи".

Как сообщалось, ранее Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что определенная дезинформация за рубежом относительно условий службы в Украине и языковой барьер мешают быстро привлечь сотни тысяч иностранцев воевать в рядах ВСУ.

Парламентарий напомнил, что иностранные граждане уже служат в различных подразделениях Сил безопасности и обороны Украины. Граждане других стран, которые сознательно поступают на военную службу в Украине, имеют такой же правовой статус и социальные правовые гарантии, как и граждане Украины.

