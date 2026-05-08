Рубио отодвинули на второй план в переговорах по Украине, – обозреватель Politico

Администрация Дональда Трампа не смогла наладить эффективную дипломатию в отношении войны в Украине, а переговорный процесс всё больше напоминает хаос, пишет автор.

Бывший посол США при НАТО Иво Даалдер резко раскритиковал внешнюю политику администрации президента США Дональда Трампа, заявив, что дипломатические усилия Вашингтона в отношении войны России против Украины фактически провалились.

В своей колонке для Politico Даалдер подчеркнул, что госсекретарь США Марко Рубио не играет ведущей роли в попытках завершить войну в Украине, хотя именно это входит в его прямые обязанности. Такая же ситуация с войной в Иране и рядом других внешнеполитических процессов.

Даалдер напомнил, что Трамп обещал "закончить войну за один день", однако после его возвращения в Белый дом боевые действия только обострились. По словам дипломата, переговоры по Украине остаются хаотичными и неэффективными, а реальная дипломатия была вытеснена неформальными переговорщиками.

"Война в Украине, которую Трамп обещал завершить за один день, только усилилась с момента его вступления в должность", – отметил Даалдер.

Переговорами по Украине занимаются не дипломаты

Автор обратил внимание, что ключевую роль в переговорах по Украине получили спецпредставитель США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По мнению Даалдера, оба не обладают достаточным дипломатическим опытом для урегулирования столь масштабных конфликтов.

Он утверждает, что переговоры стали напоминать бизнес-сделки с недвижимостью – с многостраничными планами и нечеткими пунктами, которые легко трактовать по-разному.

США утратили системную дипломатию

Бывший посол также заявил, что Государственный департамент США фактически отстранили от реального влияния на международные процессы. По его словам, многие опытные дипломаты были уволены или сами ушли в отставку, а моральный климат в ведомстве резко ухудшился. Автор пишет:

"Настоящую дипломатию должны вести настоящие дипломаты, подкрепленные глубокими знаниями и опытом всего ведомства. Но Государственный департамент Рубио был отодвинут на второй план... Ведущих дипломатов либо уволили, либо они ушли в отставку. Моральный дух был подорван".

Даалдер отдельно раскритиковал совмещение Рубио должностей госсекретаря и советника по национальной безопасности США. По его мнению, один человек не может эффективно выполнять обе функции одновременно.

Даалдер считает, что из-за отсутствия четкой координации внешняя политика США становится все менее последовательной – и это напрямую влияет на войну в Украине.

Он привел пример противоречивых заявлений Рубио относительно войны с Ираном, когда госсекретарь объявил конфликт "завершенным", а уже на следующий день Трамп пригрозил его возобновлением. По мнению дипломата, такая путаница свидетельствует о серьезных проблемах внутри американской системы принятия решений.

Напомним, Рубио должен встретиться с Папой Левом в четверг, 7 мая, поскольку Белый дом стремится наладить отношения с Ватиканом после неоднократных нападок президента США Дональда Трампа на главу Католической церкви.

Рубио, католик и сын кубинских иммигрантов, отметил, что его визит был запланирован еще до публичного конфликта между президентом и понтификом, а среди тем для обсуждения будет и кризис на Кубе.

