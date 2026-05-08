В США решили восстановить списанные F-14 Tomcat из пустыни Аризоны

Легендарные F-14 Tomcat могут снова подняться в воздух спустя 20 лет.

В США планируют восстановить полеты палубных истребителей F-14 Tomcat в рамках программы передачи самолетов авиационному музею в штате Алабама.

Как сообщает издание The War Zone, инициатива предусмотрена законопроектами S.4161 и сопутствующим документом в Палате представителей. О продвижении проекта, получившего название Maverick Act, также сообщили офисы сенатора Тима Шиги и конгрессмена Эйба Хамаде.

28 апреля Сенат США одобрил решение, касающееся трёх самолетов модификации F-14D, которые находятся на хранении на авиабазе Дэвис-Монтан в штате Аризона.

Согласно инициативе, для восстановления одного из самолетов в летное состояние разрешается использовать избыточные запасные части, находящиеся на складах ВМС США. Проект направлен на сохранение военно-морского наследия страны и участие самолёта в авиашоу и памятных мероприятиях на территории Соединённых Штатов.

F-14 Tomcat официально сняли с вооружения ВМС США в сентябре 2006 года после 32 лет эксплуатации. После этого американские власти ужесточили контроль над оставшимися самолетами и комплектующими.

Большую часть машин утилизировали, чтобы исключить возможность попадания деталей в Иран, который остается единственным иностранным эксплуатантом этих истребителей.

Для передачи музею выбраны три последних самолета версии F-14D с бортовыми номерами 164341, 164602 и 159437. Сейчас они находятся на базе хранения авиационной техники в пустыне Аризоны.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тим Шиги и Марк Келли. Шиги ранее служил в подразделениях Navy SEAL, а Келли был пилотом палубной авиации и астронавтом.

Сенат утвердил документ единогласно, после чего он был передан на рассмотрение Палаты представителей.

Финансирование транспортировки, обслуживания и дальнейшей эксплуатации самолетов возьмет на себя Комиссия космического и ракетного центра США. Законопроект также позволяет привлекать некоммерческие организации для проведения восстановительных работ.

В документе отдельно подчеркивается, что самолеты не будут обладать боевыми возможностями. С них должны демонтировать системы применения вооружения и другие военные компоненты.

Ранее с "кладбища самолетов" в Арзоне вернули стратегический бомбардировщик B-1B. Судно отремонтировали и вновь ввели в эксплуатацию. Самолет с серийным номером 86-0115, который ранее носил название Rage ("Ярость"), покинул авиабазу Тинкер в Оклахоме. Его восстановление заняло почти два года.

Также в США вспомнили о секретных испытаниях, которые изменили представления о возможностях авиации, но впоследствии были несправедливо забыты. Эти технические показатели до сих пор превзойти не удалось. Речь идет о достижениях экспериментального беспилотного аппарата X-43A, который 16 ноября 2004 года развил скорость, граничащую с фантастикой.

