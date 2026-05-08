Всего одна бессонная ночь может повредить мозг, как при болезни Альцгеймера, - ученые

Ученые рассказали, как людям улучшить сон.

Ученые обнаружили тревожный перечень проблем в работе человеческого мозга, которые напоминают симптомы болезни Альцгеймера, который появляется всего после одной бессонной ночи. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что команда ученых из Университета Ибадана в Нигерии проанализировала обширную подборку медицинских исследований, посвященных недосыпанию, памяти и функциям мозга за последние 25 лет. Они изучили, как недосыпание влияет на мозг.

Исследователи выяснили, что даже короткий период бессонницы или беспокойства может вызвать серьезные проблемы, ослабив связи между клетками мозга. В некоторых случаях даже фиксировалось воспаление, повреждение памяти и снижение образования новых клеток мозга.

По словам ученых, эти проблемы напоминают хроническое дегенеративное заболевание, известное как болезнь Альцгеймера. Исследователи подчеркнули, что всем взрослым в возрасте от 18 до 64 лет требуется от семи до девяти часов сна в сутки, а детям - еще больше.

Ученые поделились, что у людей, у которых есть проблемы со сном, чаще возникают трудности с усвоением новой информации. У этих людей чаще появлялись ложные воспоминания, а также затруднения при обработке эмоциональных воспоминаний.

К счастью, по словам ученых, эти проблемы можно легко устранить. В этом могут помочь короткие дневные сны и более длительный ночной сон.

Исследователи отметили, что именно во время сна мозг активно укрепляет и сохраняет воспоминания, сформированные в течение дня. Без достаточного сна гиппокамп быстро начинает работать неэффективно, что приводит к ослаблению связей между клетками мозга и накоплению вредных отходов.

Ученые подчеркнули, что даже одна ночь плохого сна или недосыпания может запустить нисходящую спираль, вызывая ослабление воспроизведения воспоминаний и повышение уровня токсичных белков, известных как бета-амилоид и тау. Эти изменения, вызванные недосыпанием, приводят к проблемам с памятью, забывчивости и воспалению мозга, которые похожи на ранние признаки болезни Альцгеймера.

Как улучшить сон

Также ученые дали несколько рекомендаций людям, у которых есть проблемы с качеством сна. Первой рекомендацией является соблюдение постоянного режима сна, с фиксированным временем отхода ко сну и пробуждения.

Кроме того, исследователи рекомендуют людям по возможности избегать использования экранов слишком близко к обычному времени отхода ко сну. Синий свет, излучаемый экранами смартфонов и компьютера, нарушает выработку естественного гормона сна в организме человека.

Также, по словам ученых, качество сна также можно улучшить, сделав спальню прохладной, темной и максимально тихой, что в совокупности способствует более здоровому сну.

Какой вид упражнений способствует хорошему сну

Ранее метаанализ 30 рандомизированных контролируемых исследований показал, что выполнение упражнений в ритме дыхания может стать одним из лучших способов улучшить сон в долгосрочной перспективе.

По словам ученых, регулярные занятия йогой высокой интенсивности оказывают более выраженное влияние на улучшение сна, чем ходьба. Исследователи предполагают, что йога регулирует паттерны активности мозговых волн, что может способствовать более глубокому сну.

