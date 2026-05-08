США нанесли удары по иранским портам, но заявили, что война не возобновилась

В Иране сообщили об ударах США по Бандар-Аббасу и острову Кешм и ответных атаках.

США нанесли удары по объектам в иранских портах Кешм и Бандар-Аббас, однако в Вашингтоне заявили, что это не означает возобновления полномасштабной войны с Ираном. Об этом сообщает Fox News.

По данным иранских информационных агентств, после ударов в портах были слышны взрывы. Также сообщалось об активации систем противовоздушной обороны в западной части Тегерана.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что удары не следует рассматривать как начало новой фазы войны. Другие подробности о последствиях атак официально не раскрывались.

Иранский штаб Хатам аль-Анбия заявил, что американские силы нарушили действующее перемирие. По утверждению иранской стороны, США атаковали нефтяной танкер возле Джаска, а также другое судно неподалёку от эмиратского порта Фуджейра.

Кроме того, в Тегеране заявили, что при содействии "некоторых региональных стран" авиаудары были нанесены по гражданским районам побережья – Бандар-Хамиру, Сирику и острову Кешм.

В ответ, как утверждают иранские военные, были атакованы американские корабли к востоку от Ормузского пролива и южнее порта Чабахар. Иранская сторона заявила о "значительных повреждениях" американских судов, однако независимого подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, накануне президент США Дональд Трамп направил около 50 тысяч военнослужащих для участия в войне против Ирана. Армия, направленная на Ближний Восток на авианосцах, эсминцах, в составе экспедиционных подразделений морской пехоты и на боевых самолетах, ожидает приказа о начале боевых действия. Однако Белый дом подает противоречивые сигналы о статусе военных действий в Иране.

По данным издания The Washington Post, которое ссылается на четыре источника, знакомых с конфиденциальным анализом ЦРУ, Иран может выдержать морскую блокаду США как минимум в течение трех-четырех месяцев, прежде чем столкнется с критическими экономическими проблемами.

