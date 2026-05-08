Украина превратилась в 'Мекку' суррогатного материнства, – BBC

Но вскоре может появиться новый закон, который радикально изменит "правила игры" в этой непрозрачной сфере.

Полномасштабная война России против Украины заставила часть украинок искать нестандартные способы заработка, и некоторые из них решили стать суррогатными матерями. В то же время в Верховной Раде готовят законодательные изменения, которые могут фактически закрыть доступ к украинскому рынку суррогатного материнства для иностранцев. Об этом говорится в материале BBC News.

Издание рассказывает историю 22-летней Карины Тарасенко из Донецкой области, которая сейчас находится на шестом месяце беременности. Ребенок, которого она вынашивает, генетически принадлежит супружеской паре из Китая. Как пишет издание, к суррогатному материнству женщину подтолкнула война: в 17 лет она потеряла дом в Бахмуте и после переезда в Киев не смогла найти стабильной работы.

Сейчас Карина живет в квартире, предоставленной клиникой. За рождение ребенка она должна получить около 17 тысяч долларов. Несмотря на первоначальные сомнения, женщина планирует и в дальнейшем рожать детей в качестве суррогатной матери, чтобы накопить деньги на собственное жилье. Однако эти планы могут разрушить новые законодательные инициативы.

Как пишет BBC, еще до полномасштабной войны Украину часто называли вторым по величине центром коммерческого суррогатного материнства в мире после США. Хотя боевые действия существенно повлияли на отрасль, сейчас количество программ почти вернулось к довоенному уровню.

В то же время в парламенте рассматривается законопроект, который предусматривает более жесткий контроль над индустрией и фактический запрет доступа для иностранцев, составляющих около 95% заказчиков таких услуг.

Сторонники изменений утверждают, что суррогатное материнство превратилось в коммерциализацию рождения детей и эксплуатацию уязвимых женщин.

"Из-за войны количество женщин, находящихся в отчаянии, растет, и клиники предлагают им такую возможность, потому что западные пары хотят покупать детей дешево", – говорит Мария Дмитриева, активистка за права женщин, которая выступает против любого суррогатного материнства по этическим соображениям.

В материале zoekoma упоминается история мальчика Вея, который родился преждевременно в 2021 году и получил тяжелые повреждения мозга. После того как биологические родители из Юго-Восточной Азии узнали о его состоянии, они не забрали ребенка. Сейчас мальчик живет в государственном учреждении для детей с инвалидностью в Киеве.

В то же время есть и те, кто выступает против новых ограничений. Бездетная супружеская пара Гиматрадж и Раджвир Баджва из Лондона воспользовалась услугами украинской суррогатной матери после нескольких неудачных попыток завести ребенка в Великобритании. По их словам, украинская система оказалась более организованной и доступной по цене, чем американская.

"Они дали нам то, что мы никогда не считали возможным – они сделали нас семьей", – сказал Гиматрадж.

Проблема суррогатного материнства

Еще в 2020 году УНИАН посвятил обширную публикацию проблеме суррогатного материнства. Мы отмечали, что в Украине эта сфера остается недостаточно урегулированной, что приводит к серьезным правовым, этическим и гуманитарным проблемам. Отсутствие четких механизмов въезда родителей, оформления гражданства ребенка и его вывоза ставит всех участников процесса в правовую неопределенность.

Главной проблемой является риск превращения суррогатного материнства в "конвейер младенцев на продажу". Правоохранители неоднократно сталкивались с делами, где клиники обвиняли в превращении детей в товар.

Эксперты и участники рынка подчеркивают срочную необходимость принятия отдельного закона, который бы лицензировал деятельность клиник, четко разграничивал медицинские нарушения и торговлю людьми, защищал права ребенка на ранний контакт с родителями и устанавливал прозрачные процедуры.

