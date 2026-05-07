Цикл инноваций - две недели: экс-глава Пентагона оценил опыт Украины в ведении войны

Украина стала своего рода лабораторией современной войны. Цикл инноваций украинской стороны на передовой составляет две недели. Такую оценку озвучил бывший министр обороны США Ллойд Остин в подкасте Financial Times.

"У таких государств, как Украина, цикл инноваций составляет две недели. Если они развертывают новую технологию и применяют ее на поле боя, то могут адаптировать ее к новым вызовам в течение нескольких недель. Это действительно огромная лаборатория", – заявил бывший глава Пентагона.

По словам Остина, война, которую РФ ведет против Украины, изменила современное видение боев. Одним из основных элементов новых войн стали именно дроны – дешевые БПЛА дают возможность меньшим по численности армиям нивелировать преимущество более крупного противника.

При этом, Украина показала эффективное использование дронов не только в обороне, но и в атаках на российскую инфраструктуру и ее экономику. Речь идет в том числе об ударах по объектам нефтяной промышленности, добавил экс-глава Минобороны США.

Отдельно Остин отметил, что сейчас Украина наносит врагу больше потерь, чем способна восполнить РФ.

Бывший глава Пентагона также высказался о применении роботизированных систем в Украине. В частности, он упомянул случай, когда российские солдаты лишились позиции, сдавшись роботам.

В то же время США и НАТО на данный момент не полностью готовы к войне дронов такого масштаба, какой наблюдают в Украине, считает Остин. По его словам, страны Запада будут вынуждены строить многоуровневую защиту от дешевых БПЛА.

Он подчеркнул, что страны Европы должны относиться к угрозе со стороны России серьезно и наращивать свои оборонные возможности. Остин сказал, что если российского диктатора Владимира Путина не сдерживать, он может решиться атаковать "более легкую цель".

Переговоры с Россией об урегулировании войны зашли в тупик. В Кремле выдвинули новый ультиматум. Помощник Путина Владимир Ушаков заявил, что пока украинские силы не выведут из Донбасса, смысла проводить очередной раунд переговоров нет.

Тем временем Силы обороны продолжают наносить противнику потери. ВСУ поразили еще один носитель ракет "Калибр". Речь идет о малом ракетном корабле проекта 22800 "Каракурт". Степень его повреждений уточняется.

