В Москве отменили живое шествие 'Бессмертного полка'

В то же время в Санкт-Петербурге шествие пока не отменили, а регионы России меняют формат празднования 9 мая.

В Москве 9 мая акция "Бессмертный полк" пройдет только в онлайн-формате. Власти РФ решили не проводить традиционное шествие в центре российской столицы. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Медуза".

По его словам, в этом году акция будет проходить "в электронном формате".

В то же время в Санкт-Петербурге власти пока не отказались от проведения "Бессмертного полка". Согласно информации организаторов, колонна должна выйти после завершения военного парада – около 12:30.

Решения относительно формата празднований 9 мая в этом году меняются в разных регионах России. В ряде городов, а также в аннексированном Крыму местные власти полностью отказались как от парадов, так и от проведения шествия.

Парад в Москве впервые пройдет без техники

Ранее стало известно, что парад на Красной площади впервые с 2007 года проведут без военной техники. В Министерстве обороны России объяснили это "текущей оперативной обстановкой".

На фоне подготовки к мероприятиям в Москве уже фиксировали перебои со связью и мобильным интернетом. 5 мая жители столицы и Петербурга жаловались на проблемы с мобильным интернетом.

В Министерстве цифрового развития России также предупредили, что 9 мая в стране могут ограничить доступ к мобильному интернету, SMS-сервисам и даже некоторым сайтам из "списка разрешенных".

