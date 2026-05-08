Государство должно сделать так, чтобы за 5 лет ВПЛ полностью интегрировались в общину, - Терехов

Статус ВПЛ не должен быть пожизненным. Его следует предоставлять, например, на пять лет.

Государство обязано сделать так, чтобы через 5 лет вынужденные переселенцы полностью интегрировались в общину. Поэтому в вопросе интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) нужно перейти от разрозненных программ к единой государственной политике.

Такое мнение высказал председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПГО) Игорь Терехов в интервью Укринформу.

"Считаю, что этот статус переселенцев не должен быть пожизненным. Его нужно предоставлять, например, на пять лет. В течение этого времени государство вместе с органами местного самоуправления обязано сделать так, чтобы люди полностью интегрировались в общину. Можно учредить день вынужденного переселенца – я бы предложил 25 февраля – и ежегодно подводить определенные итоги: что сделано, что еще нужно и план на следующий год. Тогда это будет работать. Помощь переселенцам – это же не только выплаты, это создание условий, при которых люди могут оставаться", – подчеркнул Терехов.

Главная проблема с вопросом ВПЛ, по его мнению, – отсутствие на уровне государства целостной системы, которая сопровождала бы человека от момента перемещения до полной интеграции в новую общину или до возвращения домой, если это когда-нибудь станет возможным.

"В рамках Ассоциации прифронтовых городов и общин мы с коллегами предложили концепцию единого маршрута для переселенцев – когда государство и община работают как единая система. Чтобы человек не ходил по учреждениям, что-то выпрашивая, а получил индивидуальное социальное сопровождение", – отметил глава АПГО.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации государство должно перейти от разрозненных программ, которые существуют сейчас, к единой политике с четкими показателями результативности: сколько людей окончательно интегрировалось, получили жилье, стабильную работу.

"Прифронтовые города и общины сейчас несут наибольшую нагрузку, поэтому государственная финансовая модель должна это учесть, ведь деньги должны идти за человеком в ту общину, где он фактически проживает. Нужно менять подход и создавать системную поддержку. И это зона совместной ответственности государства и местного самоуправления перед теми людьми, которые все потеряли и сознательно выбрали Украину – они не остались в оккупации", – констатировал Терехов.

Кто такие ВПЛ

Так называют людей, которые были вынуждены покинуть свое местожительство из-за войны, оккупации, боевых действий, обстрелов, но при этом остались жить в Украине.

Человек со статусом ВПЛ может получать государственные выплаты, гуманитарную помощь, льготы, компенсацию за жилье, доступ к некоторым социальным программам.

