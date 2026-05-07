ВАКС вернул Тимошенко загранпаспорта, – СМИ

Высший антикоррупционный суд Украины вернул народному депутату и лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко загранпаспорта.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда. Отмечается, что обязательства являться по требованию к детективу, прокурору и в суд, а также сообщать им об изменении места жительства и работы, ВАКС оставил в силе.

Отдельно в суде сообщили, что срок действия процессуальных обязательств был продлен до 7 июля 2026 года. Постановление обжалованию не подлежит.

Ранее апелляционная палата ВАКС вернула Тимошенко загранпаспорта на один раз – для совершения рабочей командировки.

Дело Тимошенко

Напомним, в январе Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении в подкупе нардепов руководителя одной из депутатских фракций парламента. Правоохранители не раскрывали, о ком идет речь, в то же время в СМИ писали об обысках в офисе "Батькивщины" и о подозрении главе фракции Юлии Тимошенко.

Впоследствии за депутата внесли залог в размере 33,2 млн гривень.

26 января суд разрешил главе фракции "Батькивщина" Тимошенко выезжать за пределы Киевской области. Также был снят запрет на общение с 66 народными депутатами.

