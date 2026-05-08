Сегодня принято вспоминать жертв войны и выражать благодарность тем, кто боролся за мир в прошлом и отстаивает его сегодня.

Сегодня мы отмечаем 8 мая – День памяти и примирения, посвященный капитуляции нацистской Германии и окончанию Второй мировой войны в Европе. Для украинцев этот праздник с 2023 года заменил День победы, который ранее приходился на 9 мая. Но несмотря на перенос даты и смену названия, смысл этого дня остается прежним и все так же отзывается в сердцах миллионов украинцев.

Мы подготовили чувственные поздравления и открытки, которыми вы можете поделиться с близкими – чтобы не только почтить память жертв той войны, но и выразить поддержку и солидарность с нашими защитниками сегодня.

День победы в Украине – поздравления с 8 мая

Во многих странах мира День памяти и траура по погибшим во Второй мировой войне отмечается именно 8 мая, тогда как 9 мая – День победы в СССР и, соответственно, в вышедших из него республиках.

Связано это с разницей во времени при подписании Акта о капитуляции Германии: этот документ вступил в силу 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени, когда в Москве было уже 00:43 следующего дня. При этом 9 мая в Украине продолжали отмечать на официальном уровне даже после обретения независимости, так как было привычным для большинства людей.

И поскольку 9 мая – праздник, во многом ассоциирующийся с советской и российской традицией, в Украине еще с 2015 года начали отдельно отмечать 8 мая – как День победы в Европе и памяти жертв войны. А с 2024 года именно эта дата окончательно закрепилась в официальном календаре.

Короткие поздравления с 8 мая

С Днем памяти и победы над нацизмом! Пусть эта дата напоминает нам о цене мира, силе единства и мужестве людей, которые боролись за свободу, а этот год принесет Украине долгожданный мир и справедливую Победу!

В этот день хочется пожелать мира, взаимной поддержки и веры в светлое будущее. Именно память о трагедии Второй мировой войны побуждает людей всех поколений еще сильнее ценить свободу и тех, кто ее обеспечивает.

Поздравляю с 8 мая – днем памяти, благодарности и уважения к тем, кто пережил ужасы войны. Главное – верить, что Украина преодолеет все испытания и над нашей страной как можно скорее наступит мирное небо!

Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни ради мира и будущих поколений. Пусть память об их подвиге живет вечно, а украинский народ всегда остается сильным, свободным и несокрушимым!

В День памяти и победы над нацизмом желаю всем украинцам стойкости, единства и терпения. Пока в сердцах наших живет память о героях прошлого, Победа обязательно будет за нами!

