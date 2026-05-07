Монеты, отчеканенные для защиты от викингов, в итоге превратились в украшения для них (фото)

Эксперты назвали этот стиль антивикингских монет "Агнцем Божьим".

Две редкие серебряные монеты, обнаруженные металлоискателями в Дании, свидетельствуют о том, что викинги изготавливали украшения из христианских монет, которые изначально предназначались для защиты от набегов викингов. Об этом пишет Live Science.

Монеты были отчеканены около 1009 года, во время правления английского короля Этельреда II, прозванного "Этельредом Неготовым", и содержали религиозные мотивы, которые, как он надеялся, защитят его народ от нашествия викингов. Но он не учёл, насколько викингам понравится эстетика этих монет.

"У меня мурашки по коже, потому что эти монеты чрезвычайно редки. Они были изготовлены для защиты от викингов, но в итоге стали украшениями или амулетами, которые носили викинги. Это почти трагикомично", - сказала в Гитте Ингвардсон, куратор Национального музея Дании.

Интересно, что эксперты назвали этот стиль антивикингских монет "Агнцем Божьим", потому что на лицевой стороне монеты изображен агнец, пронзенный крестом, символом жертвы Христа. Альфа и омега - первая и последняя буквы греческого алфавита - также изображены на лицевой стороне монеты, символизируя, что Бог является началом и концом. На оборотной стороне монеты изображен взлетающий голубь, символизирующий Святой Дух.

Современные английские монеты также имеют крест на оборотной стороне, но без изображения агнца, а на лицевой стороне этих монет обычно изображен профиль царя.

Важно, что на сегодняшний день найдено всего 30 таких монет "Агнец Божий", и большинство из них были обнаружены в Скандинавии. Вероятно, они были разграблены викингами, которых на самом деле не отпугивали религиозные символы. Большинство скандинавских экземпляров имеют металлические петли, припаянные к монетам, предположительно для того, чтобы викинги могли носить их на цепочках или в качестве амулетов. Ингвардсон сказала:

"Викинги вскоре поняли, что использовать монеты гораздо практичнее, чем рубить серебро на куски для торговли".

Редкие монеты являются важными артефактами, связывающими английских королей, датских королей, христианство и викингов.

Отмечается, что эпоха викингов закончилась в 1066 году, и примерно в это же время жители современной Дании начали обращаться в христианство по мере упадка скандинавского язычества. Например, археологи ранее обнаружили более 70 захоронений, датируемых XII веком, на средневековом датском кладбище, и вполне вероятно, что эти скандинавы были христианами, хотя некоторые могли сохранить некоторые скандинавские языческие верования.

