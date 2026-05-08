Впервые в истории Кремль запретил иностранным журналистам ехать на парад, - Der Spiegel

В этом году Россия значительно сократила военный парад 9 мая. На нем не будет не только военной техники, но и иностранных журналистов.

Как пишет Der Spiegel, Москва отозвала приглашения для иностранных СМИ. Отмечается, что Кремль по телефону отменил аккредитацию на парад 9 мая. По информации Der Spiegel, в аккредитации также отказали ARD, ZDF, Sky, информационному агентству AFP, итальянскому вещателю Rai и японскому NHK.

Кремлевский чиновник сообщил изданию, что "формат освещения парада был изменен из-за сложившейся ситуации. Поэтому иностранные СМИ, которые уже получили аккредитацию, не будут допущены".

Дальнейших подробностей об отмене не было предоставлено.

В то же время другие иностранные СМИ получили ответ, что будут допущены только российские журналисты.

"Это первый случай на параде 9 мая, когда иностранные СМИ сначала получили аккредитацию от Кремля, но впоследствии она была отозвана", – говорится в материале.

Парад в Москве впервые пройдет без техники

Ранее стало известно, что парад на Красной площади впервые с 2007 года проведут без военной техники. В министерстве обороны России объяснили это "текущей оперативной обстановкой".

9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету, включая белые списки сайтов, для обеспечения безопасности мероприятий в День Победы. Также известно об установке 40 новых "точек" ПВО вокруг Москвы, что сделано в ущерб другим российским регионам.

Решения относительно формата празднований 9 мая в этом году меняются в разных регионах России. В ряде городов, а также в аннексированном Крыму местные власти полностью отказались как от парадов, так и от проведения шествий.

