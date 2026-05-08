Поведение Трампа заставляет лидеров Европы думать о немыслимом, – колумнист The Guardian

Война против Ирана, начатая президентом США Дональдом Трампом, и его тирады против союзников по НАТО привели к разработке в Европе "плана Б" на случай, если США больше не будут готовы помогать защищать союзников от российской угрозы.

Об этом пишет в колонке для издания The Guardian Пол Тейлор – журналист, старший приглашенный научный сотрудник Европейского центра политики. Он отметил, что страны Европы уже взяли на себя ответственность за поддержку Украины – финансово и политически. После уже четырех лет полномасштабной войны многие из европейских лидеров начали признавать, что Украина является военным и технологическим активом для европейской обороны, а не бременем или фактором риска, пишет автор.

"Назвав НАТО "бумажным тигром", а европейских союзников "трусами" за то, что они не поддержали американо-израильскую войну против Ирана, Трамп подорвал авторитет альянса. Объявление о частичном выводе войск из Германии, а также угрозы дальнейших сокращений и возможных санкций против европейских правительств, отказавшихся предоставить свои базы или воздушное пространство для операции "Эпическая ярость", заставляют европейских лидеров думать о немыслимом", – отметил Тейлор.

По его словам, европейские страны переосмысливают свою безопасность с учетом потенциального будущего без американской поддержки, поскольку больше не могут быть уверены в Штатах. Европейские военные стратеги обеспокоены непредсказуемостью Трампа.

На фоне этих событий Германия впервые со времен Второй мировой войны обнародовала свою военную стратегию, в которой поставила цель стать сильнейшей армией обычных вооруженных сил в Европе к 2039 году. В то же время Франция начала переговоры с семью странами о расширении своего ядерного сдерживания на европейских партнеров.

"Хотя европейские правительства и увеличивают расходы на оборону, в краткосрочной перспективе они не могут воспроизвести ключевые возможности, которые обеспечивают США, такие как спутниковая разведка, наблюдение и рекогносцировка, противовоздушная и противоракетная оборона, а также воздушная логистика. У них также нет систем управления и логистики, необходимых для проведения масштабной военной мобилизации без участия США в рамках НАТО", – пишет обозреватель.

Процесс перевооружения Европы сталкивается с вызовами из-за войны в Иране. Конфликт на Ближнем Востоке в значительной степени истощил запасы США, и теперь в страны Европы поступают сообщения о том, что заказанные у американских оборонных подрядчиков ракеты, дальнобойные системы и боеприпасы задерживаются – их, возможно, придется ждать еще несколько лет.

Пол Тейлор считает, что такое развитие событий должно было бы подтолкнуть европейскую оборонную промышленность, однако производители оружия в Европе уже работают на полную мощность, имея при этом мало возможностей для удовлетворения все более растущего спроса.

"Таким образом, Европа сталкивается с удлинением периода уязвимости из-за сокращения поддержки со стороны США, политической неопределенности и значительных пробелов в потенциале", – заключает автор.

Эти дилеммы могут стать главными вопросами повестки дня следующего саммита НАТО. Он должен состояться летом в турецкой Анкаре. Однако европейские лидеры не захотят открыто говорить о своей стратегической уязвимости в присутствии Трампа, считает обозреватель. По мнению Тейлора, они могут опасаться, что это побудит импульсивного американского лидера покинуть переговоры.

"Не имея уверенности в том, насколько они еще могут полагаться на США, европейцы должны готовиться к постепенному перенятию на себя проверенных временем командных структур НАТО, планированию обороны и проведению совместных учений. Если это возможно, НАТО должно сохранить должность Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), чтобы олицетворить прочную связь с ядерными и обычными вооруженными силами США – ключевым фактором сдерживания России", – добавляет Тейлор.

По его мнению, европейцы должны "срочно искать пути организации собственной обороны на случай, если Трамп уклонится от своих обязательств". Вряд ли такая структура будет сосредоточена в ЕС, учитывая принцип единогласия блока и отсутствие военного опыта, считает автор. Кроме того, ключевые союзники, такие как Великобритания, Норвегия, Турция и Канада, не являются членами ЕС.

"Если США останутся в стороне, европейский оборонный союз во главе с Францией, Германией и Великобританией, поддержанный ресурсами НАТО и ЕС, с ключевой ролью Польши и Украины, является самым сильным вариантом для уязвимого континента", – констатирует Пол Тейлор.

Трамп не раз критиковал европейские страны по разным поводам – от войны в Украине до таможенной политики и отказа присоединиться к его войне против Ирана.

Недавно Time писал, что противостояние Трампа с Европой создает дополнительные риски для Украины. В частности, издание подчеркнуло, что решение президента США о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии может быть лишь началом гораздо более масштабного вывода войск из Европы и сокращения поставок оружия.

