У Путина выдвинули Украине ультиматум для возобновления мирных переговоров

По словам Ушакова, для возобновления переговоров Украина должна сделать всего один шаг.

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что нет смысла проводить очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, пока Киев не вывел свои войска из Донбасса. Его слова цитируют росСМИ.

"Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.

Помощник Путина заявил, что убеждать друг друга - во многом трата времени.

Видео дня

"Потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского", - добавил Ушаков.

Реакция ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в своем Telegram-канале отметил, что Ушаков официально озвучил то, что Россия не планирует завершать войну, поскольку Украина отказывается покинуть свою территорию.

"Что и нужно было доказать - никакой мир им не нужен был, лишь попытка получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя. Украина четко заявляла, что не уйдет со своей территории. Режим Путина, похоже, вообще не представляет себе без войны", - подчеркнул он.

Выход из Донбасса станет стратегическим поражением для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод Сил обороны из Донбасса, на чем продолжает настаивать Москва, станет для Украины стратегическим поражением.

Зеленский подчеркнул, что в случае выхода из Донбасса Украина станет слабее, поскольку в регионе построены фортификационные сооружения. Он отметил, что Силы обороны сохраняют присутствие не только в Донецкой области, но и в части Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: